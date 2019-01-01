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  • Учора, 16:30
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Платниками податків Бучанського району сплачено 5 мільярдів грн податків

Протягом січня-липня 2021 року платниками податків Бучанського району сплачено до бюджетів усіх рівнів майже 5 мільярдів грн. податків та зборів.


Так, до державного бюджету мобілізовано 2500,5 млн. гривень.

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Переважну частину надходжень забезпечено за рахунок сплати:1,342,9 млн. грн. податку на додану вартість, 528,4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 443,2 млн. грн. податку на прибуток.

Також, місцеві бюджети ОТГ Бучанського району протягом січня-липня 2021 року отримали понад 2454,4 млн. грн. за рахунок сплати суб’єктами господарювання та громадянами:
- 1585,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб;
- 486,9 млн. грн. єдиного податку;
- 196,1 млн. грн. плати за землю;
- 108,0 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Сформовані за рахунок вищезазначених надходжень фінансові ресурси місцевих бюджетів, безпосередньо впливають на фінансові можливості місцевого самоврядування щодо виконання власних повноважень та створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення.
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Бучанський сектор організації роботи організаційно - розпорядчого управління ГУ ДПС у Київській області 
 податкова Бучанський район
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