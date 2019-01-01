» » » Платники податків Бучанського району - найбільші поповнювачі державного бюджету Київщини
  • Учора, 11:11
  • 114
  • 0
+aA | -Aa 

Платники податків Бучанського району - найбільші поповнювачі державного бюджету Київщини

Найбільшими поповнювачами державного бюджету Київщини стали платники податків Бучанського району



За повідомленням начальника ГУ ДПС у Київській області Олени Виноградової, з початку 2021 року до зведеного бюджету платники податків при столичного регіону забезпечили надходження на суму більше як 16 млрд гривень. У порівнянні з минулорічними показниками, надходження збільшилися майже на 3 мільярди гривень, що у відсотковому співвідношенні складає 21%.

До державного бюджету за вказаний період надійшло майже 8 млрд грн з темпом приросту у 21% порівняно із показниками минулого року. Фактично додатково скарбниця отримала більше 1,3 млрд гривень.

Найбільшими поповнювачами державного бюджету стали платники Бучанського району – 2,2 млрд гривень, Броварського – 1,3 млрд гривень, Білоцерківського – 1,2 млрд грн.

У розрізі основних платежів у січні–червні 2021 року платники податку на додану вартість забезпечили сплату 4 млрд грн, що на 538 млн грн більше ніж минулоріч, а динаміка приросту склала 15%.

Зі своїх доходів платники Київщини сплатили 1,9 млрд грн. податку на доходи фізичних осіб, збільшивши надходження на 23% або 350 млн гривень.

На 40% збільшили сплату податку на прибуток підприємства та організації Київщини. Цього річ до державної казни надійшло 1.2 млрд грн., що на 356 млн грн. більше за показник відповідного періоду минулого року. Також платниками податків Київщини забезпечено надходження 522,3 млн грн. військового збору, що на 20% або 88 млн гривень більше аніж в аналогічному періоде 2020 року.
1 0

ГУ ДПС у Київській області 
 податкова Бучанський район
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
За півроку платниками Бучанського району сплачено понад 3,4 млрд. грн податків

За півроку платниками Бучанського району сплачено понад 3,4 млрд. грн податків

Публікації
Від платників Київщини до місцевих бюджетів надійшло 6,5 млрд. грн.

Від платників Київщини до місцевих бюджетів надійшло 6,5 млрд. грн.

Публікації
Податкова: 310 мільйона в місцеві бюджети Ірпінського регіону

Податкова: 310 мільйона в місцеві бюджети Ірпінського регіону

Публікації
Податкова: Місцеві бюджети поповнились понад 172 мільйонами гривень

Податкова: Місцеві бюджети поповнились понад 172 мільйонами гривень

Публікації
Податкова: Платники податків Ірпінського регіону перерахували 86 мільйонів гривень

Податкова: Платники податків Ірпінського регіону перерахували 86 мільйонів гривень

Публікації
На Київщині забезпечено зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів

На Київщині забезпечено зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів

Публікації
Податкова: Платникам Київщини відшкодовано близько 2 млрд. гривень

Податкова: Платникам Київщини відшкодовано близько 2 млрд. гривень

Публікації
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Публікації
Ірпінська ОДПІ звітує

Ірпінська ОДПІ звітує

Публікації
Ірпінська ОДПІ: Показники збору до Державного бюджету

Ірпінська ОДПІ: Показники збору до Державного бюджету

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.