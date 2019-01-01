Платники податків Бучанського району - найбільші поповнювачі державного бюджету Київщини

Найбільшими поповнювачами державного бюджету Київщини стали платники податків Бучанського району
За повідомленням начальника ГУ ДПС у Київській області Олени Виноградової, з початку 2021 року до зведеного бюджету платники податків при столичного регіону забезпечили надходження на суму більше як 16 млрд гривень. У порівнянні з минулорічними показниками, надходження збільшилися майже на 3 мільярди гривень, що у відсотковому співвідношенні складає 21%.
До державного бюджету за вказаний період надійшло майже 8 млрд грн з темпом приросту у 21% порівняно із показниками минулого року. Фактично додатково скарбниця отримала більше 1,3 млрд гривень.
Найбільшими поповнювачами державного бюджету стали платники Бучанського району – 2,2 млрд гривень, Броварського – 1,3 млрд гривень, Білоцерківського – 1,2 млрд грн.
У розрізі основних платежів у січні–червні 2021 року платники податку на додану вартість забезпечили сплату 4 млрд грн, що на 538 млн грн більше ніж минулоріч, а динаміка приросту склала 15%.
Зі своїх доходів платники Київщини сплатили 1,9 млрд грн. податку на доходи фізичних осіб, збільшивши надходження на 23% або 350 млн гривень.
На 40% збільшили сплату податку на прибуток підприємства та організації Київщини. Цього річ до державної казни надійшло 1.2 млрд грн., що на 356 млн грн. більше за показник відповідного періоду минулого року. Також платниками податків Київщини забезпечено надходження 522,3 млн грн. військового збору, що на 20% або 88 млн гривень більше аніж в аналогічному періоде 2020 року.