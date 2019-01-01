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  • Учора, 11:36
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У Бучі активно ведуться роботи з благоустрою (фотофакт)

Літо у Бучі ознаменувалося масштабним будівництвом і реконструкцією низки об'єктів соціальної сфери та інфраструктури.

Попри традиційний сезон відпусток, місто не поринуло в атмосферу суцільного релаксу. Натомість, розпочалася робота з благоустрою, ремонту і зведення закладів освіти та інших установ.

Фінансування - традиційне: державний, обласний та місцевий бюджети.
Насамперед, усі ці заходи спрямовані на покращення та комфортність проживання в регіоні.

Ведуться роботи з будівництва нової школи (оновлення школи №1)


детальніше тут>>



Зовнішні та внутрішні роботи нового садочка по вулиці Лесі Українки.


Заклад відкриють в наступному році.





Розширення вулиці Вокзальна - будівництво нового тротуару.
Повне відновлення покриття по вулиці Горького та Санаторний провулок.




Будівництво нового тротуару по вулиці Тургенєва.


В цьому році планують відкрити мистецький центр "АРТ ГАЛЕРЕЯ" (навпроти Центрального парку)




На День Незалежності відкриття спортивного комплексу АКАДЕМІЯ СПОРТУ.
Також завершується зовнішня та внутрішня реконструкція ЗОШ №2.





Незабаром відкриття торговельних центрів по вулиці Нове Шосе (біля ЕПІЦЕНТРУ) та по вулиці Тарасівська (АТБ).




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www.bucha.com.ua 
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