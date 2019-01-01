У Бучі активно ведуться роботи з благоустрою (фотофакт)

Літо у Бучі ознаменувалося масштабним будівництвом і реконструкцією низки об'єктів соціальної сфери та інфраструктури.
Попри традиційний сезон відпусток, місто не поринуло в атмосферу суцільного релаксу. Натомість, розпочалася робота з благоустрою, ремонту і зведення закладів освіти та інших установ.
Фінансування - традиційне: державний, обласний та місцевий бюджети.
Насамперед, усі ці заходи спрямовані на покращення та комфортність проживання в регіоні.
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Заклад відкриють в наступному році.
Розширення вулиці Вокзальна - будівництво нового тротуару.
Будівництво нового тротуару по вулиці Тургенєва.
На День Незалежності відкриття спортивного комплексу АКАДЕМІЯ СПОРТУ.
Попри традиційний сезон відпусток, місто не поринуло в атмосферу суцільного релаксу. Натомість, розпочалася робота з благоустрою, ремонту і зведення закладів освіти та інших установ.
Фінансування - традиційне: державний, обласний та місцевий бюджети.
Насамперед, усі ці заходи спрямовані на покращення та комфортність проживання в регіоні.
Ведуться роботи з будівництва нової школи (оновлення школи №1)
детальніше тут>>
Зовнішні та внутрішні роботи нового садочка по вулиці Лесі Українки.
Заклад відкриють в наступному році.
Розширення вулиці Вокзальна - будівництво нового тротуару.
Повне відновлення покриття по вулиці Горького та Санаторний провулок.
Будівництво нового тротуару по вулиці Тургенєва.