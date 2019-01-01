У Бучі розпочали будівництво нової школи

На території Бучанської школи №1 розпочалося будівництво нових корпусів, які розраховані на комфортне навчання додатково ще близько 1000 учнів, і також матимуть сучасні два спортивні зали, їдальню, буфет і актову залу. За планами, добудова освітнього закладу триватиме принаймні рік. Та у школі запевняють, що освітній процес не зупиниться, і діти зможуть навчатися у існуючому приміщенні.

– Заплановано добудувати ще чотири корпуси – початкового навчання, середньої ланки і старшої ланки, де буде кабінетна система. А також перехід між будівлею, яке існує, і новим приміщення, – розповіла директор школи № 1 Ольга Мохненко. – Центральний корпус буде містити дві спортивні зали, їдальню, буфет, актову залу, яка розрахована приблизно на 400 місць. Тобто дуже потужний об’єкт.

– Це один із найбільших проєктів не лише в Бучанській громаді, а і в Україні, що фінансуються у рамках інвестиційної програми. Зрозуміло, що будівельні роботи будуть тривати і під час навчання дітей, адже хочемо здати цей об’єкт якомога скоріше у експлуатацію, – зазначила Ольга Мохненко.



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– Маємо надію, що вже наступного першого вересня розпочне функціонувати новий навчальний заклад, який розмістить близько 1000 учнів, – зауважила Ольга Мохненко. – Хочеться заспокоїти наших батьків: навчання розпочнеться як завжди першого вересня у штатному режимі. Про дистанційне навчання зараз мова не йде.

Будівництво нового корпусу ЗОШ №1 розпочалося завдяки коштам Європейського інвестиційного банку, оскільки Бучанська громада виграла конкурс в проєкті Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.У пресслужбі Бучанської міської ради розповіли, що у новому корпусі передбачено територіальний поділ на функціональні зони: навчальну, навчально-виробничу, навчально-дослідну, фізкультурно-спортивну, відпочинкову та господарську.До ремонту та добудови ця школа могла прийняти максимум 500 дітей, класи були переповненими, а навчання тривало у дві зміни. Після реконструкції у закладі навчатимуться в одну зміну 1500 дітей. Таким чином розвантажаться інші школи в Бучі.Крім того, школа буде оснащена новітньою технікою, інтерактивними екранами, сучасними системами для вивчення іноземних мов, засобами протипожежної безпеки. Також будівельники впровадять стандарти доступності як всередині, так і зовні будівлі. Плануємо розпочати навчання в новому корпусі в майбутньому році.Зараз частина корпусу школи демонтована. Та директор розповіла, що залишилося місце, щоб розмістити 18 класів у дві зміни. Ще чотири класи початкової школи планують навчати на базі Бучанської ЗОШ № 5.Взагалі будівельні роботи тривають досить швидко адже фінансування іде безперебійне. Під час будівництва виникають деякі питання, але вони вирішуються досить швидко.