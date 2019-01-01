У Бучі розпочали будівництво нової школи

На території Бучанської школи №1 розпочалося будівництво нових корпусів, які розраховані на комфортне навчання додатково ще близько 1000 учнів, і також матимуть сучасні два спортивні зали, їдальню, буфет і актову залу. За планами, добудова освітнього закладу триватиме принаймні рік. Та у школі запевняють, що освітній процес не зупиниться, і діти зможуть навчатися у існуючому приміщенні.
Будівництво нового корпусу ЗОШ №1 розпочалося завдяки коштам Європейського інвестиційного банку, оскільки Бучанська громада виграла конкурс в проєкті Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.
У пресслужбі Бучанської міської ради розповіли, що у новому корпусі передбачено територіальний поділ на функціональні зони: навчальну, навчально-виробничу, навчально-дослідну, фізкультурно-спортивну, відпочинкову та господарську.
– Заплановано добудувати ще чотири корпуси – початкового навчання, середньої ланки і старшої ланки, де буде кабінетна система. А також перехід між будівлею, яке існує, і новим приміщення, – розповіла директор школи № 1 Ольга Мохненко. – Центральний корпус буде містити дві спортивні зали, їдальню, буфет, актову залу, яка розрахована приблизно на 400 місць. Тобто дуже потужний об’єкт.
До ремонту та добудови ця школа могла прийняти максимум 500 дітей, класи були переповненими, а навчання тривало у дві зміни. Після реконструкції у закладі навчатимуться в одну зміну 1500 дітей. Таким чином розвантажаться інші школи в Бучі.
Крім того, школа буде оснащена новітньою технікою, інтерактивними екранами, сучасними системами для вивчення іноземних мов, засобами протипожежної безпеки. Також будівельники впровадять стандарти доступності як всередині, так і зовні будівлі. Плануємо розпочати навчання в новому корпусі в майбутньому році.
– Це один із найбільших проєктів не лише в Бучанській громаді, а і в Україні, що фінансуються у рамках інвестиційної програми. Зрозуміло, що будівельні роботи будуть тривати і під час навчання дітей, адже хочемо здати цей об’єкт якомога скоріше у експлуатацію, – зазначила Ольга Мохненко.
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Про реконструкцію Бучанської ЗОШ №1
Зараз частина корпусу школи демонтована. Та директор розповіла, що залишилося місце, щоб розмістити 18 класів у дві зміни. Ще чотири класи початкової школи планують навчати на базі Бучанської ЗОШ № 5.
Взагалі будівельні роботи тривають досить швидко адже фінансування іде безперебійне. Під час будівництва виникають деякі питання, але вони вирішуються досить швидко.
– Маємо надію, що вже наступного першого вересня розпочне функціонувати новий навчальний заклад, який розмістить близько 1000 учнів, – зауважила Ольга Мохненко. – Хочеться заспокоїти наших батьків: навчання розпочнеться як завжди першого вересня у штатному режимі. Про дистанційне навчання зараз мова не йде.