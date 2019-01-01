Про реконструкцію Бучанської ЗОШ №1

Загальноосвітня школа №1 в Бучі у нинішньому році буде реконструйована та добудована з розширенням потужностей для навчання 990 учнів. Це стало можливим завдяки тому, що місто залучило кошти європейців у рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України».

В цьому році розпочнеться реконструкція будівлі існуючої школи та добудова нових корпусів з розширенням до 990 учнів.

- Перша школа - найстаріша в Бучі і при цьому має високі позиції в рейтингу освітніх закладів Київської області за результатами ЗНО. Ми давно шукали фінансові можливості для її модернізації, тож вдячні Європейському інвестиційному банку за згоду підтримати цей проєкт вартістю понад 150 мільйонів гривень, - каже Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

- Після проходження тендерної процедури переможця будемо погоджувати з Європейським інвестбанком. Фахівці банку також здійснюватимуть техічний нагляд, що має гарантувати високу якість робіт. А Бучанська міська рада, зі свого боку, покриває ПДВ та видатки на конвертування валютної позички, - відзначив Анатолій Федорук.

Технічне завдання, розроблене Бучанською міською радою, проходить публічний тендер у системі Prozzoro, тож незабаром буде визначено виконавця робіт.Реалізація проєкту не лише збільшить кількість навчальних класів та підвищить енергоефективність будівлі, а й створить нові, сучасні умови для навчання та дозвілля школярів. Планом передбачено поділ території школи на функціональні зони: навчальну, навчально-виробничу, навчально-дослідну, фізкультурно-спортивну, господарську та зону відпочинку.Зокрема, з‘явиться стадіон з круговою доріжкою, волейбольно-баскетбольний майданчик, майданчики для настільного тенісу, гімнастики та метання ядра, майданчик для відпочинку та для активної гри учнів, географічний майданчик, міні-футбольне поле, теплиця, тощо.За його словами, розвиток мережі сучасних шкіл є головним завданням влади в межах Бучанської ОТГ на найближчі кілька років, оскільки населення громади динамічно зростає.Зокрема, у 2019-му вдалося розвантажити Бучанський НВК ЗОШ№3 шляхом добудови нового корпусу. Завершуються роботи з облаштування окремої будівлі для Української гімназії, тож ЗОШ №1 стане третьою школою, яка суттєво оновить умови для навчання, підтягнувши їх до європейських стандартів.