Річку Бучанку продовжують забудовувати. "Бізнес - нічого особистого"

Веснянне водопілля. Річка Бучанка підтопила пойму.

З території міста Ірпінь річку Буча завалюють сміттям, а місця відбору чорнозему - засипають сміттям.Кажуть, що це "пов’язано із створенням та організацією місць відпочинку у заплавах".