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  • Учора, 18:13
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Річку Бучанку продовжують забудовувати. "Бізнес - нічого особистого"

З території міста Ірпінь річку Буча завалюють сміттям, а місця відбору чорнозему - засипають сміттям.
Кажуть, що це "пов’язано із створенням та організацією місць відпочинку у заплавах".





Веснянне водопілля. Річка Бучанка підтопила пойму.




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