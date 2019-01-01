В річку “Бучанка” продовжують зливати нечистоти (відеосюжет)

Річка Буча переповнена нечистотами. У водойму зливають стоки одразу в декількох частинах міста. Навіть там, де ніби то міняли каналізаційні колектори.

Все місто пам'ятає затори, які паралізували Ірпінь біля ТРЦ “Жираф” по вулиці Соборній напередодні місцевих виборів у жовтні. Тоді міська влада заявила - працівники “Ірпіньводоканалу” там нібито ремонтують старий трубопровід. За кілька тижнів роботи завершили, залишивши Соборну з розтрощеним асфальтом і як з'ясувалось згодом - зі зливом нечистот у Бучанку.