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В річку “Бучанка” продовжують зливати нечистоти (відеосюжет)

Річка Буча переповнена нечистотами. У водойму зливають стоки одразу в декількох частинах міста. Навіть там, де ніби то міняли каналізаційні колектори.


Все місто пам'ятає затори, які паралізували Ірпінь біля ТРЦ “Жираф” по вулиці Соборній напередодні місцевих виборів у жовтні. Тоді міська влада заявила - працівники “Ірпіньводоканалу” там нібито ремонтують старий трубопровід. За кілька тижнів роботи завершили, залишивши Соборну з розтрощеним асфальтом і як з'ясувалось згодом - зі зливом нечистот у Бучанку.

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 Ірпіньводоканал Буча відеосюжет Ірпінь
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