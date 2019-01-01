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  • Учора, 22:38
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Чи проводять ремонт колектора між Ірпенем та Бучею? (відеосюжет)

Кількагодинні затори вранці і ввечері - такою стала реальність для жителів Ірпеня та Бучі.
Все тому, що одразу на двох автомобільних артерія з цих міст до Києва розпочали ремонт - рух по “Варшавці” обмежили, а вулицю Соборну біля ТРЦ “Жираф” взагалі перекрили - для ніби то термінового ремонту каналізаційного колектора.
При чому конкретних термінів проведення ремонту ніхто не називає, а самі роботи ведуться дуже мляво.




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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 ІА ПОГЛЯД відеосюжет Ірпінь Буча
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