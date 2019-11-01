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Міністр Віктор Ляшко відвідав центр масової вакцинації у Бучі

У Бучанській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у мікрорайоні Мельники, де працює центр масової вакцинації населення від COVID-19, побував міністр охорони здоров’я України.

Мета візиту: ознайомитися з роботою та поспілкуватися з медиками й пацієнтами. 

Перебуваючи у медичному закладі,Віктор Ляшко відмітив чудові сучасні умови, що створені для відвідувачів, поцікавився рівнем оплати праці медиків. Заступниця головної лікарки Бучанського центру первинної медико-санітарної допомогиЖанна Лінчукрозповіла про роботу і статистичні дані, як то: - майже 8 тисяч пацієнтів вакциновано лише за липень - до 500 бажаючих отримують щеплення щодня.
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газета Бучанські новини, www.buchanews.com.ua 
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