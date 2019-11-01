Міністр Віктор Ляшко відвідав центр масової вакцинації у Бучі

У Бучанській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у мікрорайоні Мельники, де працює центр масової вакцинації населення від COVID-19, побував міністр охорони здоров’я України.
Мета візиту: ознайомитися з роботою та поспілкуватися з медиками й пацієнтами.
Перебуваючи у медичному закладі,Віктор Ляшко
відмітив чудові сучасні умови, що створені для відвідувачів, поцікавився рівнем оплати праці медиків.
Заступниця головної лікарки Бучанського центру первинної медико-санітарної допомогиЖанна Лінчук
розповіла про роботу і статистичні дані, як то:
- майже 8 тисяч пацієнтів вакциновано лише за липень
- до 500 бажаючих отримують щеплення щодня.