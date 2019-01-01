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  • Учора, 18:30
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Футбол: Огляд чемпіонату Бучанської громади з футболу 2021

ФК Кудрівка (Ірпінь)У травні стартувала відкрита першість Бучанської міської територіальної громади серед аматорських команд з футболу.
Шість років поспіль на футбольному полі демонструють витривалість, швидкість та вправність молоді футболісти. Свій вільний час вони присвячують активному спорту. Чемпіонат проводиться за підтримки відділу молоді та спорту і Бучанської міської ради. Технічним партнером виступає Бучанська міська асоціація футболу.

Учасники змагань
В нинішньому році на поле вийшли 11 команд:
1. Арсенал (Буча);
2. Буча-Квартал (Буча);
3. Зірка (Ворзель);
4. КАтаН (Бабинці);
5. Кудрівка Ірпінь;
6. Курсор (Буча);
7. Олімпік (Буча);
8. Стальпрофіль (Буча);
9. Фенікс (Немішаєве);
10. Фортуна (Буча);
11. FC "Skidka".

Перші матчі розпочалися 10 травня.
Гравці дійсно показали свою вправність під час баталій та порадували глядачів захопливими поєдинками, в яких забивали багато голів.

За результатами перших 11 турів сформувалась трійка фаворитів: Стальпрофіль, Skidka та команда Кудрівка.
Всі результати та турнірну таблицю можна переглянути за посиланням: kudrivka.com.ua/table.
До речі ірпінська Кудрівка й раніше займала призові місця в подібних змаганнях. Була фіналістом кубку Києво-Святошинського району (2018 рік), бронзовим призером чемпіонату Київської області (2019), чемпіоном Київської області (2020), володарем суперкубка Київщини (2020). У чемпіонаті Бучанської МТГ 2021 грають нові молоді футболісти за "Кудрівку", але тренер мотивує своїх підопічних та допомагає досягати яскравих результатів.

Про створення чемпіонату
У Бучі всі люблять футбол і це спонукало до створення чемпіонату серед аматорів. Відкриті змагання зробили на противагу чемпіонату Києво-Святошинського району. Було запрошено всі команди з територіальної громади. А охочих було вдосталь, бо в Бучі дуже гарна тренувальна база та стадіон. З першого року проведення турніру учасниками ставали не менше п'яти команд. Останні два роки їх число збільшилося до 11. Футбольна Київщина має снагу до змагань і перемог. На чемпіонаті цього року представлено шість команд з міста Буча. Історичне, хоча й молоде місто Київської області має гарний футбольний потенціал та перспективу стати чудовим футбольним містом.




Джерело: kudrivka.com.ua
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футбол Буча Ірпінь спорт
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