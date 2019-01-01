Футбол: Огляд чемпіонату Бучанської громади з футболу 2021

Про створення чемпіонату

У Бучі всі люблять футбол і це спонукало до створення чемпіонату серед аматорів. Відкриті змагання зробили на противагу чемпіонату Києво-Святошинського району. Було запрошено всі команди з територіальної громади. А охочих було вдосталь, бо в Бучі дуже гарна тренувальна база та стадіон. З першого року проведення турніру учасниками ставали не менше п'яти команд. Останні два роки їх число збільшилося до 11. Футбольна Київщина має снагу до змагань і перемог. На чемпіонаті цього року представлено шість команд з міста Буча. Історичне, хоча й молоде місто Київської області має гарний футбольний потенціал та перспективу стати чудовим футбольним містом.

Шість років поспіль на футбольному полі демонструють витривалість, швидкість та вправність молоді футболісти. Свій вільний час вони присвячують активному спорту. Чемпіонат проводиться за підтримки відділу молоді та спорту і Бучанської міської ради. Технічним партнером виступає Бучанська міська асоціація футболу.В нинішньому році на поле вийшли 11 команд:Перші матчі розпочалися 10 травня.Гравці дійсно показали свою вправність під час баталій та порадували глядачів захопливими поєдинками, в яких забивали багато голів. За результатами перших 11 турів сформувалась трійка фаворитів: Стальпрофіль, Skidka та команда Кудрівка.Всі результати та турнірну таблицю можна переглянути за посиланням: kudrivka.com.ua/table До речі ірпінська Кудрівка й раніше займала призові місця в подібних змаганнях. Була фіналістом кубку Києво-Святошинського району (2018 рік), бронзовим призером чемпіонату Київської області (2019), чемпіоном Київської області (2020), володарем суперкубка Київщини (2020). У чемпіонаті Бучанської МТГ 2021 грають нові молоді футболісти за "Кудрівку", але тренер мотивує своїх підопічних та допомагає досягати яскравих результатів.