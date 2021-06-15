Бучанська МТГ: Про підвищення тарифів на вивезення побутових відходів

Шановні мешканці Бучанської міської територіальної громади!
Доводимо до Вашого відома, що з 05.07.2021 року введено новий тариф на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються КП «Бучасервіс», відповідно до Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради №388 від 15.06.2021 року «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів у населених пунктах Луб’янка, Блиставиця, Гаврилівка, Тарасівщина, Буда-Бабинецька, Воронківка, Здвижівка, Мироцьке, Раківка, Червоне, Бабинці, Синяк Бучанської міської територіальної громади.
Нарахування за послуги з вивезення твердих побутових відходів будуть нараховуватися у розмірі:
► 40,70 грн. з ПДВ з однієї людини (приватні садиби) за місяць у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади.
► 57,11 грн. з ПДВ з однієї людини (багатоквартирні будинки) за місяць у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади.
► 262,56 грн. з ПДВ за 1 м³ - бюджетні установи, фізичні особи, об’єднані в обслуговуючі кооперативи ЖБК, ОСББ, будинкоуправління, товариства, які надають послуги з утримання житлового фонду, садові товариства, громадські та інші організації.
Доводимо до Вашого відома, що з 05.07.2021 року введено новий тариф на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються КП «Бучасервіс», відповідно до Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради №388 від 15.06.2021 року «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів у населених пунктах Луб’янка, Блиставиця, Гаврилівка, Тарасівщина, Буда-Бабинецька, Воронківка, Здвижівка, Мироцьке, Раківка, Червоне, Бабинці, Синяк Бучанської міської територіальної громади.
Нарахування за послуги з вивезення твердих побутових відходів будуть нараховуватися у розмірі:
► 40,70 грн. з ПДВ з однієї людини (приватні садиби) за місяць у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади.
► 57,11 грн. з ПДВ з однієї людини (багатоквартирні будинки) за місяць у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади.
► 262,56 грн. з ПДВ за 1 м³ - бюджетні установи, фізичні особи, об’єднані в обслуговуючі кооперативи ЖБК, ОСББ, будинкоуправління, товариства, які надають послуги з утримання житлового фонду, садові товариства, громадські та інші організації.
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