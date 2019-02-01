Оновлені тарифи на вивезення сміття - рішення виконкому

На виконкомі також затвердили ремонт Ворзельської амбулаторії, нові тарифи на послуги пацієнтів які не уклали договір з лікарями.
У населених пунктах
Лубянка, Гаврилівка, Блиставиця,
Тарасівщина, Буда-Бабинецька, Бабинці,
Вороньківка, Здвижівка, Миронівка,
Мироцьке, Раківка, Червоне, Синяк.
тарифна послуга з вивезення твердих побутових відходів з однієї людини
► багатоквартирні будинки:
- 57,11 грн з 1 людини на місяць.
► приватний сектор:
Тарифна послуга з вивезення твердих побутових відходів з однієї людини:
- 40,70 грн з 1 людини на місяць.
Вивіз сміття виконує "Буча-сервіс".
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
У населених пунктах
Лубянка, Гаврилівка, Блиставиця,
Тарасівщина, Буда-Бабинецька, Бабинці,
Вороньківка, Здвижівка, Миронівка,
Мироцьке, Раківка, Червоне, Синяк.
тарифна послуга з вивезення твердих побутових відходів з однієї людини
► багатоквартирні будинки:
- 57,11 грн з 1 людини на місяць.
► приватний сектор:
Тарифна послуга з вивезення твердих побутових відходів з однієї людини:
- 40,70 грн з 1 людини на місяць.
Вивіз сміття виконує "Буча-сервіс".
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот