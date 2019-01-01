Лісова Буча: Через колії по бездоріжжю (відеосюжет)

На зупинці електричок Лісова Буча ще рік тому оновили платформи. Утім, пасажири потягів і пішоходи досі не можуть нормально перейти колії. Чому? Розпитували журналісти ІА ПОГЛЯД.
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