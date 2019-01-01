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На залізничному вокзалі демонтують існуючий туалет і збудують новий

Таке спільне рішення погодили під час зустрічі з Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком начальник Коростенського територіального управління залізниці Олексій Копишинський, в.о. начальника Київської дирекції залізничних перевезень Володимир Железняк та начальник залізничної станції «Буча» Василь Сюркель.

Бетонна споруда без центрального водопостачання та каналізування викликає нарікання та звернення щодо незадовільного стану будівлі надвірного туалету, який є складовою майнового комплексу залізничного вокзалу станції «Буча».

На неодноразові звернення міської ради та складання протоколів з вимогою навести лад у вбиральні , проводилися прибирання, проте проблему кардинально це не вирішувало: за кілька днів «картина» повторювалася.

Рішення :

- відділу містобудування та архітектури звернутися до Регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» стосовно демонтажу існуючого надвірного туалету загального користування, що розташований на території залізничної станції Буча.

- Регіональній філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» збудувати новий надвірний туалет загального користування сучасного зразка, з урахуванням вимог інклюзивності, в межах майнового комплексу залізничного вокзалу м. Буча за власні кошти.

- Регіональна філія повинна постійно утримувати прилеглу територію в належному стані відповідно до правил благоустрою м. Буча.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 вокзал Федорук Анатолій Петрович
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