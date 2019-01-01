В ірпінському парку Незнайка відкрили обеліск із Божими заповідями

28 червня в ірпінському парку Незнайка урочисто відкрили обеліск із Божими заповідями. Основна частина монументу – дві плити у вигляді скрижалей, на яких із одного боку висічені 10 старозаповітних заповідей, а з другого – дві заповіді Христа з Євангелія від Марка. Скрижалі символічно височіють над земною кулею.У відкритті обеліска брали участь представники християнських конфесій і міської влади, жителі громади, а також делегація Центру інформації та документації представництва НАТО в Україні. Під час заходу виступили хор парафії св. Миколая та брас-квінтет «Академія».Організаторами події виступили відділ культури, національностей і релігій Ірпінської міської ради та Міжконфесійна рада церков Ірпінської громади.