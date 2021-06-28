Обмін досвідом молодіжних делегацій Бучі та Тячева

Перебування нашої делегації у Тячеві відбулося не лише в рамках розвитку молодіжного руху двох громад, а й з нагоди відзначення Дня молоді та Дня Конституції України!

Молодіжки двох міст активно спілкувалися і дискутували, ділилися досвідом, а також знайомилися із видатними місцями:► побували у Тячівську міську раду Закарпатської області;► відвідали Тячівські бібліотеку для дорослих т дитячу школу мистецтв, на базі якої функціонує молодіжний хаб «Bulb»;► визначні місця міста та завдяки Наталії Маджарі дізналися чимало цікавого про історичне минуле Тячева.;► побували у селах громади – Лазах та Округлій, де старости сіл залюбки розповідали про історичне минуле та теперішні новини мальовничих територій;► взяли участь у платформі «Діалог заради розвитку», мета якої полягала в обміні досвідом та обговоренні розвитку молодіжної політики Бучанської та Тячівської молодіжних рад (до речі, на платформу завітали і наші сусіди з Углянська ОТГ, які планують створювати власну молодіжну раду💪🏻, та наш друг із хабу @ПакДись (Іршава) – Міша Штефаньо);► подивидися виступи талановитого гурту з ХАБ «Here & Now», творчих колективів громади та розважилися на дискотеця.