Обмін досвідом молодіжних делегацій Бучі та Тячева

Три насичених цікавих дні провели представники Бучанської молодіжної ради та міської влади у Закарпатському міста-побратимі Тячеві.
Молодіжки двох міст активно спілкувалися і дискутували, ділилися досвідом, а також знайомилися із видатними місцями:
► побували у Тячівську міську раду Закарпатської області;
► відвідали Тячівські бібліотеку для дорослих т дитячу школу мистецтв, на базі якої функціонує молодіжний хаб «Bulb»;
► визначні місця міста та завдяки Наталії Маджарі дізналися чимало цікавого про історичне минуле Тячева.;
► побували у селах громади – Лазах та Округлій, де старости сіл залюбки розповідали про історичне минуле та теперішні новини мальовничих територій;
► взяли участь у платформі «Діалог заради розвитку», мета якої полягала в обміні досвідом та обговоренні розвитку молодіжної політики Бучанської та Тячівської молодіжних рад (до речі, на платформу завітали і наші сусіди з Углянська ОТГ, які планують створювати власну молодіжну раду💪🏻, та наш друг із хабу @ПакДись (Іршава) – Міша Штефаньо);
► подивидися виступи талановитого гурту з ХАБ «Here & Now», творчих колективів громади та розважилися на дискотеця.
більше фото на сайті газети "БН" >>
Молодіжки двох міст активно спілкувалися і дискутували, ділилися досвідом, а також знайомилися із видатними місцями:
► побували у Тячівську міську раду Закарпатської області;
► відвідали Тячівські бібліотеку для дорослих т дитячу школу мистецтв, на базі якої функціонує молодіжний хаб «Bulb»;
► визначні місця міста та завдяки Наталії Маджарі дізналися чимало цікавого про історичне минуле Тячева.;
► побували у селах громади – Лазах та Округлій, де старости сіл залюбки розповідали про історичне минуле та теперішні новини мальовничих територій;
► взяли участь у платформі «Діалог заради розвитку», мета якої полягала в обміні досвідом та обговоренні розвитку молодіжної політики Бучанської та Тячівської молодіжних рад (до речі, на платформу завітали і наші сусіди з Углянська ОТГ, які планують створювати власну молодіжну раду💪🏻, та наш друг із хабу @ПакДись (Іршава) – Міша Штефаньо);
► подивидися виступи талановитого гурту з ХАБ «Here & Now», творчих колективів громади та розважилися на дискотеця.
Перебування нашої делегації у Тячеві відбулося не лише в рамках розвитку молодіжного руху двох громад, а й з нагоди відзначення Дня молоді та Дня Конституції України!
більше фото на сайті газети "БН" >>