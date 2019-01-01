Бучанські 890 га - крапка в судовій історії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду України остаточно відхилив касаційну скаргу Київської обласної прокуратури, залишивши в силі рішення попередніх інстанцій, ухвалених на користь громади Бучі.

📌 Справа по 890 га для нашої команди стала серйозним випробуванням на професійність, зрілість, стійкість і вміння відстоювати позиції місцевого самоврядування навіть у той час, коли проти нас була вся судова та прокурорська система.



З радістю повідомляю – нарешті закінчилася семирічна епопея із судовою тяганиною навколо 890 га землі Бучі, яку нібито незаконно виділяли у приватну власність після 2002 року.

Верховний Суд України поставив крапку в нашій суперечці з прокуратурою і підтвердив факт, про який ми говорили одразу, щойно було оголошено перші публічні підозри і припущення. Бучанська міська рада мала повне право розпоряджатися всіма землями, в тому числі і землями Лісової Бучі – і до 2002 року,і в 2006, і в 2014, і подальших роках.

Ніяких окремих суцільно вкритих лісом 890 га, які можна було б «роздерибанити», «розікрасти» чи «роздати» комусь без належних,законних підстав, просто не існувало в природі. Вся ця земля перебувала в межах нашого міста-школи, садочки, підприємства,оздоровчі бази відпочинку,парки,сквери і приватні будинки.

Документально доведено: Буча органічно розросталась із дачного селища початку 20-го століття до повноцінного міста і районного центру на початку століття 21-го. Бажання окремих представників правоохоронних органів, псевдоактивістів та заїжджих гастролерів-чиновників зманіпулювати звинуваченнями розбилося об доведені і підтверджені судом факти, які тепер не підлягають жодному оскарженню.

26 тисяч мешканців Бучі, які ще кілька років тому були «підвішені» через «революційні наміри» чиновників з Києва позбавити їх майна та землі, на якій це майно розташоване, нині можуть зітхнути з полегшенням. Адже межі міста захищені і право землекористування тепер ніхто не поставить під сумнів.

Ба більше, маємо підтверджену Верховним Судом міцну основу для подальшого розвитку міста Буча, яке уже сьогодні є прикладом для багатьох міст України щодо гармонійного зростання і ефективного захисту громадою своїх прав.

Дякую команді адвокатів,співробітникам юридичного управління міської ради, які протягом семи років супроводжували цей процес у судах, відстоюючи кожну літеру, кожну сторінку в десятках томів доказів. А також кожному мешканцю Бучанської громади, хто підтримував нас і не сумнівався в правильності обраного разом вектора розвитку нашого прекрасного міста. Шановні бучанці!З радістю повідомляю – нарешті закінчилася семирічна епопея із судовою тяганиною навколо 890 га землі Бучі, яку нібито незаконно виділяли у приватну власність після 2002 року.Верховний Суд України поставив крапку в нашій суперечці з прокуратурою і підтвердив факт, про який ми говорили одразу, щойно було оголошено перші публічні підозри і припущення. Бучанська міська рада мала повне право розпоряджатися всіма землями, в тому числі і землями Лісової Бучі – і до 2002 року,і в 2006, і в 2014, і подальших роках. Ніяких окремих суцільно вкритих лісом 890 га, які можна було б «роздерибанити», «розікрасти» чи «роздати» комусь без належних,законних підстав, просто не існувало в природі. Вся ця земля перебувала в межах нашого міста-школи, садочки, підприємства,оздоровчі бази відпочинку,парки,сквери і приватні будинки.Документально доведено: Буча органічно розросталась із дачного селища початку 20-го століття до повноцінного міста і районного центру на початку століття 21-го. Бажання окремих представників правоохоронних органів, псевдоактивістів та заїжджих гастролерів-чиновників зманіпулювати звинуваченнями розбилося об доведені і підтверджені судом факти, які тепер не підлягають жодному оскарженню.26 тисяч мешканців Бучі, які ще кілька років тому були «підвішені» через «революційні наміри» чиновників з Києва позбавити їх майна та землі, на якій це майно розташоване, нині можуть зітхнути з полегшенням. Адже межі міста захищені і право землекористування тепер ніхто не поставить під сумнів.Ба більше, маємо підтверджену Верховним Судом міцну основу для подальшого розвитку міста Буча, яке уже сьогодні є прикладом для багатьох міст України щодо гармонійного зростання і ефективного захисту громадою своїх прав.Дякую команді адвокатів,співробітникам юридичного управління міської ради, які протягом семи років супроводжували цей процес у судах, відстоюючи кожну літеру, кожну сторінку в десятках томів доказів. А також кожному мешканцю Бучанської громади, хто підтримував нас і не сумнівався в правильності обраного разом вектора розвитку нашого прекрасного міста.

- рішення Бучанської селищної ради 2002 року, яким віднесено землі, що частково обслуговувались Бучанською лісогосподарською установою, до земель житлової та громадської забудови – є законним;- територія так званої «Бучанської лісової дачі» як мінімум з початку 1960-х років перебувала в межах селища Буча і статусу лісу 1 категорії не мала, а отже громада мала повне право розпоряджатись нею на власний розсуд;- матеріали лісовпорядкування 1980-х років, на які посилалася прокуратура для підтвердження статусу лісу, є недійсними, оскільки не були затверджені державними органами лісового господарства.► Відтепер правам тисяч землевласників і землекористувачів у межах Бучі точно нічого не загрожує, оскільки всі юридичні моменти знято.