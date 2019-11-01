Усіх охочих ірпінців вакцинуватимуть від COVID-19

При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.

(м. Ірпінь, вул. Тищенка,10, хол школи) буде працювати центр вакцинації, де всі охочі зможуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною CORONAVAC (виробництва Sinovac, Китай). Щеплення буде проводитися тільки першою дозою.Без попереднього запису.Вакцинація буде відбуватися в порядку живої черги.