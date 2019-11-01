Усіх охочих ірпінців вакцинуватимуть від COVID-19

Протягом трьох днів – 17, 18 та 19 червня на базі Ірпінської загальноосвітньої школи №17 (м. Ірпінь, вул. Тищенка,10, хол школи) буде працювати центр вакцинації, де всі охочі зможуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною CORONAVAC (виробництва Sinovac, Китай). Щеплення буде проводитися тільки першою дозою.
Без попереднього запису.
Вакцинація буде відбуватися в порядку живої черги.
Щеплення буде проводити мобільна бригада КНП « Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».
Центр працює у четвер і п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу – з 9:00 до 13:00.
Без попереднього запису.
Вакцинація буде відбуватися в порядку живої черги.
При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.
Щеплення буде проводити мобільна бригада КНП « Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».
Центр працює у четвер і п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу – з 9:00 до 13:00.