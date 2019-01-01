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  • Учора, 18:27
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Олімпійський день відсвяткували у Борисполі (відеосюжет)

Олімпійський день відсвяткували у Борисполі. Представники 40-ка об’єднаних територіальних громад Київщини виступили на місцевому стадіоні “Колос”.


Чому саме Бориспіль обрали для проведення Олімпійського дня і як його відзначили - дивіться в сюжеті.



Перемоги бучанської команди:


► Шахи:
ІІ м. серед юнаків-Шевчук Захар.Серед дівчат - Монако Дарина, 4 місце.
► Гирьовий спорт:
Володимир Кульківський, 303 ривки, І м.
► Серед ветеранів - легкоатлетів :
Юрій Колесніков -1 м., дистанція 800 м.
Наталія Шевчук виконала 255 ривків гирі (16 кг , хоча серед дівчат змагання не проводились).
► У легкоатлетичному забігу на візках І місце посів Богдан Мацик.



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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 відеосюжет Буча ІА ПОГЛЯД
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