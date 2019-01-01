Олімпійський день відсвяткували у Борисполі (відеосюжет)

Олімпійський день відсвяткували у Борисполі. Представники 40-ка об’єднаних територіальних громад Київщини виступили на місцевому стадіоні “Колос”.

Перемоги бучанської команди:

Чому саме Бориспіль обрали для проведення Олімпійського дня і як його відзначили - дивіться в сюжеті.► Шахи:ІІ м. серед юнаків-Шевчук Захар.Серед дівчат - Монако Дарина, 4 місце.► Гирьовий спорт:Володимир Кульківський, 303 ривки, І м.► Серед ветеранів - легкоатлетів :Юрій Колесніков -1 м., дистанція 800 м.Наталія Шевчук виконала 255 ривків гирі (16 кг , хоча серед дівчат змагання не проводились).► У легкоатлетичному забігу на візках І місце посів Богдан Мацик.