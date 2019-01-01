Влада прийме закон для стимулювання розвитку індустріальних парків

Законопроект № 4411 про запровадження стимулів для індустріальних парків в Україні найближчим часом буде прийнято в другому читанні. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Хмельницькому 3 червня.Бучанський міський голова Анатолій Федорук (голова Киівського регіонального відділення Асоціації міст України), також приймає участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад, який є консультативно-дорадчим органом при президенті України.