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Влада прийме закон для стимулювання розвитку індустріальних парків



Законопроект № 4411 про запровадження стимулів для індустріальних парків в Україні найближчим часом буде прийнято в другому читанні. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Хмельницькому 3 червня.

“Розуміємо, що питання актуальне, відкладати його не будемо, закон проголосуємо”, - сказав Президент України.
Станом на сьогодні Міністерство економіки України офіційно зареєструвало 48 проектів індустріальних парків, серед яких є і технопарк “Мироцьке”, розташований у Бучанській громаді.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук (голова Киівського регіонального відділення Асоціації міст України), також приймає участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад, який є консультативно-дорадчим органом при президенті України.

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