» » Анатолій Федорук нагородив найталановитіших дітей Бучанської МТГ
  • Учора, 16:13
  • 110
  • 0
+aA | -Aa 

Анатолій Федорук нагородив найталановитіших дітей Бучанської МТГ

27 травня 2021 року, у сесійній залі Бучанської міської ради, на засіданні ХІІ сесії Бучанської міської ради, міський голова Анатолій Федорук нагороджував найталановитіших дітей Бучанської міської територіальної громади.

Гучними оплесками депутати вітали переможців заключного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, їх керівників:

Гусєву Ольгу, ученицю 11 класу Комунального закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 та наукового керівника Савенко Тетяну Михайлівну, учителя біології), І місце.

Рибченко Віолетту, ученицю 10 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов та наукового керівника Войтковську Ганну Анатоліївну, учителя польської мови), ІІІ місце.

Щербакова Андрія, учня 9 класу Бучанської Української гімназії, та наукового керівника Ліпінську Тетяну Миколаївну, учителя інформатики), ІІІ місце.


Також переможців ІV (заключного) етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та їх керівника:

Толстолєсову Вікторію, ученицю 9 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов ІІ місце;

Зінченко Дарину, учениця 7 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов ІІІ місце;

Панасенко Юлію Володимирівну, учителя української мови та літератури Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, яка підготувала двох переможців.


Переможці та їх керівники отримали цінні подарунки та відзнаки.





Освіта Бучі >>

Читайте також:
Школяр із Бучі розробив унікальну соцмережу (відео)
2 0

Ірина Жучкова, відділ освіти Бучанської міської ради 
 Буча освіта Федорук Анатолій Петрович
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Від 12 травня розпочинається оформлення медичних довідок учня

Від 12 травня розпочинається оформлення медичних довідок учня

Буча та регіон
Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ

Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ

Буча та регіон
Переможці обласного етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад

Переможці обласного етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад

відділ освіти
Вітаємо бучанських учнів з високими результатами на Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Вітаємо бучанських учнів з високими результатами на Всеукраїнських учнівських олімпіадах

відділ освіти
Бучанські школярі - переможці і призери обласних олімпіад

Бучанські школярі - переможці і призери обласних олімпіад

відділ освіти
Бучанські вундеркінди

Бучанські вундеркінди

відділ освіти
Учні з Ірпеня в лідерах обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з історії

Учні з Ірпеня в лідерах обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з історії

Буча та регіон
Вчитель з бучанської школи - у фіналі обласного конкурсу

Вчитель з бучанської школи - у фіналі обласного конкурсу

відділ освіти
12 грудня відбулася позачергова сесія Бучанської міської ради

12 грудня відбулася позачергова сесія Бучанської міської ради

Бучанські новини
Зміна назв освітніх закладів у Бучі

Зміна назв освітніх закладів у Бучі

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.