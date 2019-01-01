Анатолій Федорук нагородив найталановитіших дітей Бучанської МТГ

Гусєву Ольгу, ученицю 11 класу Комунального закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 та наукового керівника Савенко Тетяну Михайлівну, учителя біології), І місце.



Рибченко Віолетту, ученицю 10 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов та наукового керівника Войтковську Ганну Анатоліївну, учителя польської мови), ІІІ місце.



Щербакова Андрія, учня 9 класу Бучанської Української гімназії, та наукового керівника Ліпінську Тетяну Миколаївну, учителя інформатики), ІІІ місце.

Також переможців ІV (заключного) етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та їх керівника:



Толстолєсову Вікторію, ученицю 9 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов ІІ місце;



Зінченко Дарину, учениця 7 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов ІІІ місце;



Панасенко Юлію Володимирівну, учителя української мови та літератури Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, яка підготувала двох переможців.