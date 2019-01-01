Анатолій Федорук нагородив найталановитіших дітей Бучанської МТГ

27 травня 2021 року, у сесійній залі Бучанської міської ради, на засіданні ХІІ сесії Бучанської міської ради, міський голова Анатолій Федорук нагороджував найталановитіших дітей Бучанської міської територіальної громади.
Гучними оплесками депутати вітали переможців заключного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, їх керівників:
Переможці та їх керівники отримали цінні подарунки та відзнаки.
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Гучними оплесками депутати вітали переможців заключного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, їх керівників:
Гусєву Ольгу, ученицю 11 класу Комунального закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 та наукового керівника Савенко Тетяну Михайлівну, учителя біології), І місце.
Рибченко Віолетту, ученицю 10 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов та наукового керівника Войтковську Ганну Анатоліївну, учителя польської мови), ІІІ місце.
Щербакова Андрія, учня 9 класу Бучанської Української гімназії, та наукового керівника Ліпінську Тетяну Миколаївну, учителя інформатики), ІІІ місце.
Рибченко Віолетту, ученицю 10 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов та наукового керівника Войтковську Ганну Анатоліївну, учителя польської мови), ІІІ місце.
Щербакова Андрія, учня 9 класу Бучанської Української гімназії, та наукового керівника Ліпінську Тетяну Миколаївну, учителя інформатики), ІІІ місце.
Також переможців ІV (заключного) етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та їх керівника:
Толстолєсову Вікторію, ученицю 9 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов ІІ місце;
Зінченко Дарину, учениця 7 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов ІІІ місце;
Панасенко Юлію Володимирівну, учителя української мови та літератури Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, яка підготувала двох переможців.
Толстолєсову Вікторію, ученицю 9 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов ІІ місце;
Зінченко Дарину, учениця 7 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов ІІІ місце;
Панасенко Юлію Володимирівну, учителя української мови та літератури Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, яка підготувала двох переможців.
Переможці та їх керівники отримали цінні подарунки та відзнаки.
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