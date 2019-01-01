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Школяр із Бучі розробив унікальну соцмережу (відео)

15-ти річний програміст-винахідник живе в Бучі. Школяреві Андрію Щербакову вдалося розробити соцмережу. І досить нестандартну, адже скористатися нею зможуть навіть люди із вадами зору.

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 Андрій Щербаков Буча відеосюжет ІА ПОГЛЯД
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