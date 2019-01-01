Школяр із Бучі розробив унікальну соцмережу (відео)

15-ти річний програміст-винахідник живе в Бучі. Школяреві Андрію Щербакову вдалося розробити соцмережу. І досить нестандартну, адже скористатися нею зможуть навіть люди із вадами зору.
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Вітаємо Андрія Щербакова із заслуженою перемогою у всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України.