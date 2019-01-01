Бучанець створив соціальну мережу з аудіопублікаціями

Вітаємо Андрія Щербакова із заслуженою перемогою у всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України.

«З метою стати новатором, та начитавшись багато критики у бік Facebook-у за його незручний інтерфейс, я почав створювати власну соціальну мережу під назвою «SpeechFeed», що у перекладі з дослівної англійської означає «Мовна стрічка». Але, оскільки наявність голосових повідомлень як основної відмінності від інших соцмереж, навряд чи зробить проект популярним, я вирішив додати туди автоматичний переклад у текст, щоб люди із вадами слуху і просто бажаючі саме читати, могли спокійно прочитати пост. Також можливість запису аудіоповідомлень може бути особливо корисною для людей із вадами зору, бо натиснути одну кнопку легше, аніж набирати цілий текст на клавіатурі.

У майбутньому я бачу себе людиною, чиє ім’я увійде у список авторів однієї із найвідоміших соціальних мереж світу» - такі слова Андрій написав у мотиваційному листі.

Андрій захоплюється темою розробки сайтів та вже має декілька перемог у всеукраїнському конкурсі «iTalent», 2 місце у міжнародному конкурсі «Google Code-in» від організації, яка займається розробкою ресурсу «Wikipedia», у всеукраїнській інтернет-олімпіаді у номінації саме із розробки веб-сайтів.