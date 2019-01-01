Сезон поливу: Що мають знати абоненти Ірпіньводоканалу (відео)

Валентина Кравченко, заступниця директора КП «Ірпіньводоканал»:

«У нас в Ірпінському регіоні приватний сектор мав би до 2019 року бути оснащений водолічильниками. Станом на сьогодні у нас оснащені водолічильниками 9565 домогосподарств. На жаль, ще не оснащені більше 5000. У будинках, де немає лічильників, ми ведемо розрахунок за санітарною нормою на кількість людей, які там проживають. А скільки води витрачається на полив, ми не знаємо».

Майже 200 тис. кубів води на суму понад 1 млн грн – саме такі збитки несе «Ірпіньводоканал» лише за один місяць у сезон поливу. На підприємстві кажуть – такі втрати відбуваються через необлікове використання води у весняно-літній період.Зараз тариф для всіх споживачів однаковий – 11 грн 74 коп. за кубометр води, якщо є водолічильник. Якщо ж лічильників у господарстві нема, за полив нараховують із розрахунку 20 кубів на одну сотку. Господарі таких садиб повинні подавати «Ірпіньводоканалу» інформацію, яка площа потребує поливу. Але зазвичай на таке прохання відгукуються неохоче.