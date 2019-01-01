Сезон поливу: Що мають знати абоненти Ірпіньводоканалу (відео)

Майже 200 тис. кубів води на суму понад 1 млн грн – саме такі збитки несе «Ірпіньводоканал» лише за один місяць у сезон поливу. На підприємстві кажуть – такі втрати відбуваються через необлікове використання води у весняно-літній період.
Зараз тариф для всіх споживачів однаковий – 11 грн 74 коп. за кубометр води, якщо є водолічильник. Якщо ж лічильників у господарстві нема, за полив нараховують із розрахунку 20 кубів на одну сотку. Господарі таких садиб повинні подавати «Ірпіньводоканалу» інформацію, яка площа потребує поливу. Але зазвичай на таке прохання відгукуються неохоче.
Валентина Кравченко, заступниця директора КП «Ірпіньводоканал»:
«У нас в Ірпінському регіоні приватний сектор мав би до 2019 року бути оснащений водолічильниками. Станом на сьогодні у нас оснащені водолічильниками 9565 домогосподарств. На жаль, ще не оснащені більше 5000. У будинках, де немає лічильників, ми ведемо розрахунок за санітарною нормою на кількість людей, які там проживають. А скільки води витрачається на полив, ми не знаємо».
«У нас в Ірпінському регіоні приватний сектор мав би до 2019 року бути оснащений водолічильниками. Станом на сьогодні у нас оснащені водолічильниками 9565 домогосподарств. На жаль, ще не оснащені більше 5000. У будинках, де немає лічильників, ми ведемо розрахунок за санітарною нормою на кількість людей, які там проживають. А скільки води витрачається на полив, ми не знаємо».
Зараз тариф для всіх споживачів однаковий – 11 грн 74 коп. за кубометр води, якщо є водолічильник. Якщо ж лічильників у господарстві нема, за полив нараховують із розрахунку 20 кубів на одну сотку. Господарі таких садиб повинні подавати «Ірпіньводоканалу» інформацію, яка площа потребує поливу. Але зазвичай на таке прохання відгукуються неохоче.