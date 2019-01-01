» » » Сезон поливу: Що мають знати абоненти Ірпіньводоканалу (відео)
  • Учора, 17:16
  • 88
  • 0
+aA | -Aa 

Сезон поливу: Що мають знати абоненти Ірпіньводоканалу (відео)

Майже 200 тис. кубів води на суму понад 1 млн грн – саме такі збитки несе «Ірпіньводоканал» лише за один місяць у сезон поливу. На підприємстві кажуть – такі втрати відбуваються через необлікове використання води у весняно-літній період.

Валентина Кравченко, заступниця директора КП «Ірпіньводоканал»:
«У нас в Ірпінському регіоні приватний сектор мав би до 2019 року бути оснащений водолічильниками. Станом на сьогодні у нас оснащені водолічильниками 9565 домогосподарств. На жаль, ще не оснащені більше 5000. У будинках, де немає лічильників, ми ведемо розрахунок за санітарною нормою на кількість людей, які там проживають. А скільки води витрачається на полив, ми не знаємо».


Зараз тариф для всіх споживачів однаковий – 11 грн 74 коп. за кубометр води, якщо є водолічильник. Якщо ж лічильників у господарстві нема, за полив нараховують із розрахунку 20 кубів на одну сотку. Господарі таких садиб повинні подавати «Ірпіньводоканалу» інформацію, яка площа потребує поливу. Але зазвичай на таке прохання відгукуються неохоче.

1 0

Ірпінь ТБ, www.itvua.tv 
 відеосюжет Ірпіньводоканал Ірпінь Ірпінь ТБ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Ірпіньводоканал: По яким питанням консультує Диспетчерська служба. Телефони

Ірпіньводоканал: По яким питанням консультує Диспетчерська служба. Телефони

Буча та регіон
Ірпіньводоканал: Про повірку лічильника

Ірпіньводоканал: Про повірку лічильника

Буча та регіон
КП Ірпіньводоканал: Про тарифи за полив для Бучанської ОТГ

КП Ірпіньводоканал: Про тарифи за полив для Бучанської ОТГ

Буча та регіон
4 літра на 1 метр - Норма витрат води на полив присадибних ділянок у Бучі

4 літра на 1 метр - Норма витрат води на полив присадибних ділянок у Бучі

Буча та регіон
Ірпіньводоканал інформує про шахраїв

Ірпіньводоканал інформує про шахраїв

Буча та регіон
Ірпіньводоканал: Коли передавати показники лічильника

Ірпіньводоканал: Коли передавати показники лічильника

Буча та регіон
Ірпіньводоканал: Усі мають встановити лічильники води (відеосюжет)

Ірпіньводоканал: Усі мають встановити лічильники води (відеосюжет)

Буча та регіон
Ірпіньводоканал: З 1 березня нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

Ірпіньводоканал: З 1 березня нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

Буча та регіон
«Ірпіньводоканал» інформує

«Ірпіньводоканал» інформує

Буча та регіон
Брудна вода з крану

Брудна вода з крану

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.