Бучанської ДЮСШ: Чергова перемога з тенісу настільного

Звіт про участь в змаганнях бучанської ДЮСШ у відкритій першості Переяславської ДЮСШ з тенісу настільного серед юнаків та дівчат 2005 р.н. та молодші.
21 травня в м. Переяслав Хмельницький відбулась відкрита першість Переяславської ДЮСШ з тенісу настільного серед юнаків та дівчат
2005р.н. - 2013 років народження.
Змагання відбувалися в тенісному залі ДЮСШ м. Переяслав.
У змаганнях взяли участь збірні команди м. Переяслав, м. Баришівка, м. Березань, м. Буча, смт. Яблунівське.
Результати:
Вікова група 2013 – 2012 р.н.
2 місце Носенко Ксенія ЗОШ-4
3 місце Зелінська Каріна ЗОШ-6
Вікова група 2012 – 2011 р.н.
1 місце Шаіпов Мухаммед ЗОШ-5
2 місце Кривицький Назар ЗОШ-4
Вікова група 2010 – 2011 р.н.
1 місце Вишневська Рада ЗОШ-4
1 місце Сергієнко Кирил ЗОШ-3
Вікова група 2009 р.н.
1 місце Сушко Нікіта ЗОШ-3
Вікова група 2008 р.н.
3 місце Гнатюк Анатолій ЗОШ-4
5 місце Зелінський Андрій ЗОШ-6
Вікова група 2006-2007 р.н.
3 місце Ярошук Кароліна дистанційна
3 місце Шаіпов Девлет ЗОШ-4
Вікова група 2005 р.н.
1 місце Сотніченко Єлізавета ЗОШ-4
Всі учасники змагань отримали солодощі від Переяславської ДЮСШ.