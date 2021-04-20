15-16 травня мототраса СОНА запрошує на відкриття сезону змагань 2021

Перший етап «Відкритої особистої першості Спортивно-технічного клубу «Сона» - 2021» відбудеться 15-16 травня в Бучі.
На першому етапі змагань будуть представлені наступні класи: Sidecar, Quad, Хобі (МХ2/МХ1), Ветеран, Новачок, 50 см.куб, 65-85 см.куб, Quad kids, MX2/MX1. Щодо відкриття реєстрації та присутності глядачів на змаганнях інформація буде повідомлена додатково.
ПОВНА ВЕРСІЯ РОЗКЛАДу ПЕРШОГО ЕТАПУ ЗМАГАНЬ З МОТОКРОСУ «ВІДКРИТОЇ ОСОБИСТОЇ ПЕРШІСТІ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО КЛУБУ «СОНА» МІСТА БУЧА 2021 РОКУ»
на сайті stksona.com
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