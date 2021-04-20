» » 15-16 травня мототраса СОНА запрошує на відкриття сезону змагань 2021
  • Сьогодні, 15:09
  • 75
  • 0
+aA | -Aa 

15-16 травня мототраса СОНА запрошує на відкриття сезону змагань 2021



Перший етап «Відкритої особистої першості Спортивно-технічного клубу «Сона» - 2021» відбудеться 15-16 травня в Бучі.
На першому етапі змагань будуть представлені наступні класи: Sidecar, Quad, Хобі (МХ2/МХ1), Ветеран, Новачок, 50 см.куб, 65-85 см.куб, Quad kids, MX2/MX1. Щодо відкриття реєстрації та присутності глядачів на змаганнях інформація буде повідомлена додатково.

ПОВНА ВЕРСІЯ РОЗКЛАДу ПЕРШОГО ЕТАПУ ЗМАГАНЬ З МОТОКРОСУ «ВІДКРИТОЇ ОСОБИСТОЇ ПЕРШІСТІ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО КЛУБУ «СОНА» МІСТА БУЧА 2021 РОКУ»
на сайті stksona.com


Читайте також:
Відкриття Чемпіонату світу з мотокросу 2021 прийматиме мототраса СОНА
/* перенесено */
1 0

СК "СОНА", www.stksona.com 
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Юніорський чемпіонат світу з мотокросу 2023 відбудеться в Бучі (СТК СОНА)

Юніорський чемпіонат світу з мотокросу 2023 відбудеться в Бучі (СТК СОНА)

Буча та регіон
Відкриття Чемпіонату світу з мотокросу 2021 прийматиме мототраса СОНА

Відкриття Чемпіонату світу з мотокросу 2021 прийматиме мототраса СОНА

Буча та регіон
26 вересня на мототрасі в Бучі відбудеться фінал Відкритого кубка з мотокросу

26 вересня на мототрасі в Бучі відбудеться фінал Відкритого кубка з мотокросу

Буча та регіон
Буча: Афіша заходів на 22-24 серпня

Буча: Афіша заходів на 22-24 серпня

Буча та регіон
Відкритий кубок із мотокросу провели в Бучі

Відкритий кубок із мотокросу провели в Бучі

Буча та регіон
Відкритий кубок з мотокросу пройде в Бучі

Відкритий кубок з мотокросу пройде в Бучі

Буча та регіон
16-17 травня, Буча: Чемпіонат світу з мотокросу та чемпіонат Європи з квадрокросу

16-17 травня, Буча: Чемпіонат світу з мотокросу та чемпіонат Європи з квадрокросу

Буча та регіон
Чемпіонат світу з мотокросу відбудеться в Бучі 16-17 травня 2020 року

Чемпіонат світу з мотокросу відбудеться в Бучі 16-17 травня 2020 року

спортивні новини
18-19 травня: У Бучі пройде Чемпіонат світу з мотокросу

18-19 травня: У Бучі пройде Чемпіонат світу з мотокросу

Буча та регіон
15 тисяч глядачів: Буча приймала фінал Кубку України з мотокросу 2018 (відеосюжет)

15 тисяч глядачів: Буча приймала фінал Кубку України з мотокросу 2018 (відеосюжет)

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.