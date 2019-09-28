Відкриття Чемпіонату світу з мотокросу 2021 прийматиме мототраса СОНА

Олександр Пащинський повідомив, що згідно з попереднім календарем проведення Чемпіонату світу з мотокросу 2021 року, відкриття першості відбудеться на мототрасі спортивно-технічного клубу "Сона".
Чемпіонат повинен стартувати 15–16 травня 2021 року.
Календар світової першості передбачає 12 етапів змагань в Україні, Франції, Чехії, Нідерландах, Естонії, Німеччині, Швейцарії та Словенії. Фінал – 25–26 вересня в Рудерсбергу (ФРН).
Чемпіонат повинен стартувати 15–16 травня 2021 року.
Календар світової першості передбачає 12 етапів змагань в Україні, Франції, Чехії, Нідерландах, Естонії, Німеччині, Швейцарії та Словенії. Фінал – 25–26 вересня в Рудерсбергу (ФРН).