Анатолій Федорук про унормування сплати податків (відео)

Бучанський міський голова, Голова Київське регіональне відділення Асоціації міст України Анатолій Федорук взяв участь у засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування під головуванням Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, що відбулося 11 травня у Верховній Раді України.
Мета заходу - вироблення узгоджених законодавчих пропозицій щодо удосконалення регулювання умов для фінансової самостійності бюджетів місцевого самоврядування та спроможності територіальних громад.
Анатолій Федорук у ході заходу зазначив, що для територіальних громад важливим питанням є чітке унормування у Податковому кодексі як має сплачуватися той чи інший податок.
Також під час засідання було наголошено на необхідності прийняття законопроєктів №5244-3 та №5364, які передбачають забезпечення сплати ПДФО за місцем розміщення виробничих потужностей суб’єктів підприємницької діяльності.
Завершення реформи децентралізації залишається важливим питанням для Верховної Ради України. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков під час засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при Верховній Раді, куди входять в тому числі й міські голови.
«Для парламенту важливим залишається питання завершення реформи децентралізації. У даному випадку мають бути ухвалені зміни до Конституції», - сказав Разумков.
Він нагадав, що в минулому році були спроби внести зміни до Основного Закону щодо децентралізації, підкресливши, що цього разу процес має бути результативним.
Наразі над відповідним проектом працюють у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Зокрема, зміни мають закріпити нове районування України, у тому числі й створений торік Бучанський район.
Як відомо, завдяки децентралізації місцеві органи влади отримали більше можливостей для розвитку своїх регіонів, але також і більшу відповідальність. Зараз йде обговорення щодо змін у системі оподаткування, щоб разом з відповідальністю міста і громади отримали достатньо фінансування на покриття потреб своїх мешканців.
В умовах економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, на думку Разумкова, Україні варто зосередитися на підтримці власної промисловості і створенні нових робочих місць. Однією з ініціатив, спрямованих на це, є законопроект щодо діяльності індустріальних парків №4416-1, ухвалений за основу.
Розраховуємо на підтримку депутатського корпусу в цьому напрямку, адже цей закон дасть велику перспективу проекту Bucha Techno Garden – технопарку, який плануємо створити в межах Бучанської громади.