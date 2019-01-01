Анатолій Федорук про унормування сплати податків (відео)

Бучанський міський голова, Голова Київське регіональне відділення Асоціації міст України Анатолій Федорук взяв участь у засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування під головуванням Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, що відбулося 11 травня у Верховній Раді України.

Завершення реформи децентралізації залишається важливим питанням для Верховної Ради України. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков під час засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при Верховній Раді, куди входять в тому числі й міські голови.



«Для парламенту важливим залишається питання завершення реформи децентралізації. У даному випадку мають бути ухвалені зміни до Конституції», - сказав Разумков.

Анатолій Федорук у ході заходу зазначив, що для територіальних громад важливим питанням є чітке унормування у Податковому кодексі як має сплачуватися той чи інший податок.Також під час засідання було наголошено на необхідності прийняття законопроєктів №5244-3 та №5364, які передбачають забезпечення сплати ПДФО за місцем розміщення виробничих потужностей суб’єктів підприємницької діяльності.Він нагадав, що в минулому році були спроби внести зміни до Основного Закону щодо децентралізації, підкресливши, що цього разу процес має бути результативним.Наразі над відповідним проектом працюють у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Зокрема, зміни мають закріпити нове районування України, у тому числі й створений торік Бучанський район.Як відомо, завдяки децентралізації місцеві органи влади отримали більше можливостей для розвитку своїх регіонів, але також і більшу відповідальність. Зараз йде обговорення щодо змін у системі оподаткування, щоб разом з відповідальністю міста і громади отримали достатньо фінансування на покриття потреб своїх мешканців.В умовах економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, на думку Разумкова, Україні варто зосередитися на підтримці власної промисловості і створенні нових робочих місць. Однією з ініціатив, спрямованих на це, є законопроект щодо діяльності індустріальних парків №4416-1, ухвалений за основу.