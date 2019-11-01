Бучанська школа №9 запустила телеграм бота для прийому документів до першого класу

Для організації швидкої обробки документів та для впевненості, що всі документи в порядку прохання до батьків майбутніх першокласників мікрорайону (території обслуговування закладом освіти.) скористатися програмою для внесення всіх даних
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Відділ освіти Бучанської міської інформує:
Від 12 квітня по 31 травня 2021 року розпочинається прийом документів для зарахування дітей до 1-их класів 2021/2022 навчального року.
Оновлені вулиці, території обслуговування закладами освіти.
Відділ освіти Бучанської міської інформує:
Від 12 квітня по 31 травня 2021 року розпочинається прийом документів для зарахування дітей до 1-их класів 2021/2022 навчального року.
Оновлені вулиці, території обслуговування закладами освіти.
зроблено в Бучі