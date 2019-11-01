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Бучанська школа №9 запустила телеграм бота для прийому документів до першого класу

Для організації швидкої обробки документів та для впевненості, що всі документи в порядку прохання до батьків майбутніх першокласників мікрорайону (території обслуговування закладом освіти.) скористатися програмою для внесення всіх даних



Перейти в бота:
@BuchaSchool9_bot

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Оновлені вулиці, території обслуговування закладами освіти.

зроблено в Бучі blush
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