Від 12 квітня по 31 травня 2021 року розпочинається прийом документів для зарахування дітей до 1-их класів 2021/2022 навчального року.

Оновлені вулиці, території обслуговування закладами освіти.

Прийом документів до перших класів у 2021 році

Щоб дитину зарахували до 1-го класу, один із батьків до 31 травня 2021 року має особисто подати керівнику закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини, заяву про зарахування.

ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА ВІЛЬНІ МІСЦЯ

Інформуємо батьків майбутніх першокласників, які проживають по вул. Бориса Гмирі.

вул. Бориса Гмирі перенесено з території обслуговування Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4 до території обслуговування Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ



Посилання Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 2Посилання .doc >>



Посилання Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 3Посилання .doc >>



Посилання Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 4Посилання .doc >>



Посилання Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мовПосилання .doc >>



Посилання Бучанський НВК «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»Посилання .doc >>



Посилання Ворзельський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10Посилання .doc >>



Посилання ВОРЗЕЛЬ - для учнів, які після закінчення шкіл №10, 11Посилання .doc >>

Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади.

Першочергово до 1–го класу зараховуються діти, які мають право першочергового зарахування до школи:► дитина проживає на території обслуговування закладу освіти, і це підтверджується одним із необхідних документами (які саме документи можуть бути надані — нижче);► рідні брати та сестри дітей, які вже навчаються у цьому закладі освіти;► діти співробітників цього закладу освіти;► діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти.Разом із собою потрібно мати такі документи:► паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);► копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;► оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о та форму № 063/о «Карта профілактичних щеплень»;► документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків (п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»). Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад освіти, що обслуговує її територію проживання. Якщо дитина претендує на вільні місця, такий документ не подається.Оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини подається за наявності та за бажанням одного з батьків. Цей документ необхідний, якщо дитина має особливі освітні потреби і для її навчання потрібно створити інклюзивний клас.Якщо у школі залишаються вільні місця, за результатами жеребкування, зараховуються визначені діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу освіти.Документи, які підтверджують місце проживання дитини або батьків, визначаються пунктом 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів».Щоб підтвердити інформацію про місце проживання дитини, батьками, які подають заяву, або особами, що їх замінюють, надається один із таких документів (на вибір батьків):► паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;► довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;► довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;► документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);► рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;► документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;► довідка про проходження служби у військовій частині;► акт обстеження умов проживання;► інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.Усі ці документи мають відповідати певним формам, з якими можна ознайомитися у тому ж таки пункті 8 Постанови № 684.Зміна території обслуговування!Рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради від 16.03.2021 № 155 « Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади» змінено територію обслуговування Бучанського НВК № 4 та Бучанської СЗОШ № 5, а саме:Батьки майбутніх першокласників, які проживають по вул. Бориса Гмирі, у 2021 році подають документи для зарахування дітей до 1-их класів до Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов.