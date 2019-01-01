Що робити пацієнту, коли є ознаки хвороби, а у лікаря не робочий час



Бучанська ОТГ: Як потрапити на прийом до вашого лікаря Читайте також (20 жовтня 2020):

Розповідає лікар-терапевт Бучанського ЦПМСД Малевська Марта.

Якщо захворіли - без паніки! Пити достатньо рідини, контролювати свій стан, провітрювати кімнату, вологе прибирання!Всі ознаки ГРВІ лікуємо симптоматично:- температура, вища 38°C - парацетамол 500 мг або ібупрофен 400 мг (кожні 4-6 год).- біль в горлі - полоскати, розсмоктати антисептик.- закладений ніс - судинозвужувальні краплі + промивати ніс сольовими розчинами.- пропав нюх, смак - ізоляція + всі попередні поради. В робочий час лікаря - повідомляєте по телефону.Травми, укуси тварин - травмпункт лікарні в м.Буча, вул. Енергетиків, 19 цілодобово.Напад задухи, дискомфорт в серці, підвищився тиск, не гострий біль в животі, в спині - вул.Нове Шосе, 5 м.Буча - кабінет чергового лікаря (щодня з 08:00 до 20:00) - навіть у вихідні та святкові дні.Потрібен лікарняний у вихідний - субота, черговий лікар з 09:00 до 14:00 (Амбулаторія №2, вул. Польова, 21/10)Екстрена ситуація - викликаєте 103!