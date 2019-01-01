Що робити пацієнту, коли є ознаки хвороби, а у лікаря не робочий час

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Розповідає лікар-терапевт Бучанського ЦПМСД Малевська Марта.
1. Якщо захворіли - без паніки! Пити достатньо рідини, контролювати свій стан, провітрювати кімнату, вологе прибирання!
2. Всі ознаки ГРВІ лікуємо симптоматично:
- температура, вища 38°C - парацетамол 500 мг або ібупрофен 400 мг (кожні 4-6 год).
- біль в горлі - полоскати, розсмоктати антисептик.
- закладений ніс - судинозвужувальні краплі + промивати ніс сольовими розчинами.
- пропав нюх, смак - ізоляція + всі попередні поради. В робочий час лікаря - повідомляєте по телефону.
3. Травми, укуси тварин - травмпункт лікарні в м.Буча, вул. Енергетиків, 19 цілодобово.
4. Напад задухи, дискомфорт в серці, підвищився тиск, не гострий біль в животі, в спині - вул.Нове Шосе, 5 м.Буча - кабінет чергового лікаря (щодня з 08:00 до 20:00) - навіть у вихідні та святкові дні.
5. Потрібен лікарняний у вихідний - субота, черговий лікар з 09:00 до 14:00 (Амбулаторія №2, вул. Польова, 21/10)
6. Екстрена ситуація - викликаєте 103!
Або самостійно звертаєтесь на приймальне відділення стаціонару (вул.Польова, 19)
Нагадаю, лікар терапевт, сімейний лікар, педіатр - надає планову медичну допомогу. Звертайтесь до вашого лікаря у робочий час.
Будьте здорові!
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