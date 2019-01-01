Бучанська ОТГ: Як потрапити на прийом до вашого лікаря

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує: Попередній запис до вашого лікаря є гарантією того, що лікар прийме вас у обраний час.

Для вашої зручності працює єдиний кол-центр для усіх амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Наші оператори зорієнтують вас про:

- графік прийому вашого лікаря,

- запишуть вас на прийом та

- дадуть відповідь на більшість організаційних питань.

Якщо ви телефонуєте лікарю:

- представтесь: "Я Ваш пацієнт, своє прізвище та ім'я"

- спитайте чи має змогу лікар розмовляти в цей момент і чи зможе приділити вам кілька хвилин.

- задавайте питання які Вас турбують, користуючись списком, який Ви підготували, щоб нічого не забути.

- якщо є результати аналізів або інших обстежень, тримайте їх біля себе під час телефонної розмови, адже їх, можливо, буде потрібно озвучити.

- будьте готові записати рекомендації лікаря. Для цього майте напоготові чистий листок і ручку, яка пише.