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Бучанська ОТГ: Як потрапити на прийом до вашого лікаря

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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує: Попередній запис до вашого лікаря є гарантією того, що лікар прийме вас у обраний час.



Попередній запис до вашого лікаря є гарантією того, що лікар прийме вас у обраний час.
Для вашої зручності працює єдиний кол-центр для усіх амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.
Наші оператори зорієнтують вас про:
- графік прийому вашого лікаря,
- запишуть вас на прийом та
- дадуть відповідь на більшість організаційних питань.


Просимо з розумінням поставитися до роботи вашого лікаря та телефонувати йому в разі термінових питань, які пов’язані з вашим здоров’ям.
У вихідні, святкові та неробочі дні працює черговий кабінет за адресою м.Буча, Нове шосе 5.

Якщо вам потрібно отримати консультацію лікаря по телефону, пам’ятайте в цей час лікар може бути на прийомі з іншим пацієнтом, тому якщо лікар не відповідає – напишіть, будь ласка, йому у месенджер (SMS, Viber, Telegram).

Якщо ви телефонуєте лікарю:
- представтесь: "Я Ваш пацієнт, своє прізвище та ім'я"
- спитайте чи має змогу лікар розмовляти в цей момент і чи зможе приділити вам кілька хвилин.
- задавайте питання які Вас турбують, користуючись списком, який Ви підготували, щоб нічого не забути.
- якщо є результати аналізів або інших обстежень, тримайте їх біля себе під час телефонної розмови, адже їх, можливо, буде потрібно озвучити.
- будьте готові записати рекомендації лікаря. Для цього майте напоготові чистий листок і ручку, яка пише.


Будь ласка, дотримуйтеся цих правил!
Від цього залежить наш спільний успіх боротьби як з COVID-19, так і з іншими небезпечними хворобами!
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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 медицина Бучанська ОТГ Буча
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