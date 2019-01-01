Памятаємо: Микола Полікарпович Шевчук

Обірвалося життя Миколи Полікарповича Шевчука, патріота рідного краю, професіонала, Почесного громадянина Бучі, чуйної людини.
Його життєвий шлях – це приклад відданості та гідності, любові до професії та людей.
Схиляючись у скорботі та розділяючи біль втрати, висловлюю глибоке співчуття родині та близьким.
Світлий, добрий спомин про Миколу Полікарповича завжди житиме в серцях всіх, хто його знав, любив та поважав.
Вічна пам’ять…
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