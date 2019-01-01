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У Бучанській МТГ розпочалася кампанія з вакцинації - добровільна та безоплатна

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Бучанська МТГ: Кампанія з вакцинації від COVID-19

У Бучанській міській територіальній громаді розпочалася кампанія з вакцинації від COVID-19.


Перші дози вакцини AstraZeneca з регіональної бази вже доставлені у пункт для щеплення. Першими вакцинують працівників закладів охорони здоров'я, соціальних працівників, літніх людей старших 80 років.

Наступні категорії населення, яких буде вакциновано згідно дорожньої карти :
► мешканці старші 60 років;
► пацієнти з хронічними захворюваннями;
► працівники закладів освіти;
► працівники служб з критичними функціями.

Записатися на вакцинацію можна за телефоном: 067 587 73 81.
Вакцинація -добровільна та безоплатна.











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