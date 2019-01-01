У Бучанській МТГ розпочалася кампанія з вакцинації - добровільна та безоплатна



Бучанська МТГ: Кампанія з вакцинації від COVID-19 Читайте також (16 березня 2021):

У Бучанській міській територіальній громаді розпочалася кампанія з вакцинації від COVID-19.

Записатися на вакцинацію можна за телефоном: 067 587 73 81.

Вакцинація -добровільна та безоплатна.