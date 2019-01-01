Бучанська МТГ: Кампанія з вакцинації від COVID-19

Щеплення від коронавірусу є безоплатним та добровільним

Для вакцинації від коронавірусу необхідно мати підписану декларацію з лікарем

Вакцинуватися необхідно, навіть якщо ви перехворіли на COVID-19

Діти до 18 років не вакцинуються

Не потрібно робити тест на антитіла чи ПЛР перед вакцинацією

Після введення другої дози пацієнт може звернутись до закладу щодо отримання Міжнародного свідоцтва про вакцинацію

► Зателефонуйте за номеромі запишіться в чергу на вакцинацію► Зв'яжіться зі своїм лікарем та повідомити йому, що ви бажаєте записатися на вакцинацію► Або найпростіший та зручний варіант: заповніть невеличку анкету за посиланням:Ми створюємо чергу відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від COVID-19, згідно з розпорядженнями МОЗ України.Коли підійде ваша черга ми одразу зв'яжемося з вами і запросимо прийти на вакцинацію в зручний для вас час.