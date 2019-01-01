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  • Учора, 18:41
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Бучанська МТГ: Кампанія з вакцинації від COVID-19

Як записатись на вакцинацію? Кого щеплюватимуть першочергово?

Щеплення від коронавірусу є безоплатним та добровільним
Для вакцинації від коронавірусу необхідно мати підписану декларацію з лікарем
Вакцинуватися необхідно, навіть якщо ви перехворіли на COVID-19
Діти до 18 років не вакцинуються
Не потрібно робити тест на антитіла чи ПЛР перед вакцинацією
Після введення другої дози пацієнт може звернутись до закладу щодо отримання Міжнародного свідоцтва про вакцинацію


Для запису на вакцинацію оберіть один з наступних варіантів:
► Зателефонуйте за номером +380675877381 і запишіться в чергу на вакцинацію
► Зв'яжіться зі своїм лікарем та повідомити йому, що ви бажаєте записатися на вакцинацію
► Або найпростіший та зручний варіант: заповніть невеличку анкету за посиланням:
docs.google.com

Ми створюємо чергу відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від COVID-19, згідно з розпорядженнями МОЗ України.
Коли підійде ваша черга ми одразу зв'яжемося з вами і запросимо прийти на вакцинацію в зручний для вас час.


Телефони зберегли в нашому Інфо-боті.
Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів. Збираємо оновлений розклад маршруток.
https://t.me/buchacomua_bot


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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 #coronavirus Буча медицина
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