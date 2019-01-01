Ірпінську громаду можуть перевести в червону карантинну зону

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин провів оперативну нараду з керівниками «первинки» і «вторинки» регіону Андрієм Левківським та Антоном Довгополом. Ситуація з поширенням Covid-19 стрімко погіршується.
Міський голова на сторінці фейсбук зазначив:
Масово хворіють лікарі та вчителі.
Лише за день в ірпінські амбулаторії звертаються понад 200 хворих з підозрою на коронавірус. Навантаження на медиків зросло в рази.
Прийнято рішення невідкладно скликати засідання комісії ТЕБ та НС і спрацювати на випередження.
Прошу поставитися із розумінням до цих мір захисту населення Ірпінської громади. Здоров’я всім!
Міський голова на сторінці фейсбук зазначив:
Масово хворіють лікарі та вчителі.
Лише за день в ірпінські амбулаторії звертаються понад 200 хворих з підозрою на коронавірус. Навантаження на медиків зросло в рази.
Прийнято рішення невідкладно скликати засідання комісії ТЕБ та НС і спрацювати на випередження.
Щоб уникнути переведення Ірпінської громади з помаранчевої в червону карантинну зону, на період з 17 березня до 5 квітня ініціюю:
- скасування всіх спортивних та культурно-масових заходів;
- переведення шкіл на дистанційне навчання (з урахуванням канікул з 22 до 28 березня);
- переведення прийому громадян у комунальних службах міста в онлайн режим;
- скасування прийому громадян працівниками виконавчого комітету ІМР, переведення роботи ЦНАПу в онлайн режим (окрім здійснення реєстрації місця проживання та державної реєстрації фізичних та юридичних осіб, які будуть відбуватися за попереднім записом);
- посилення контролю за дотриманням карантинних протиепідемічних норм у місцях загального користування.
- скасування всіх спортивних та культурно-масових заходів;
- переведення шкіл на дистанційне навчання (з урахуванням канікул з 22 до 28 березня);
- переведення прийому громадян у комунальних службах міста в онлайн режим;
- скасування прийому громадян працівниками виконавчого комітету ІМР, переведення роботи ЦНАПу в онлайн режим (окрім здійснення реєстрації місця проживання та державної реєстрації фізичних та юридичних осіб, які будуть відбуватися за попереднім записом);
- посилення контролю за дотриманням карантинних протиепідемічних норм у місцях загального користування.
Прошу поставитися із розумінням до цих мір захисту населення Ірпінської громади. Здоров’я всім!