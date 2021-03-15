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Ірпінське управління освіти зачинилося на карантин

У зв’язку із різким зростанням кількості захворювань серед працівників управління освіти і науки на COVID-19 з 15.03.2021року до покращення ситуації прийом громадян здійснюватися не буде.

Консультації можна отримати за телефонами спеціалістів або електронною поштою:
(04597)67-000 приймальня
(04597)67-803 спеціалісти управління
(04597) 60-768 спеціаліст управління з питань дошкільної освіти
Електронна пошта: [email protected]
Просимо з розумінням поставитись до вимушених тимчасових заходів, адже здоров’я є пріоритетом.
Бажаємо всім міцного здоров’я!


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Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 
 #coronavirus Ірпінь
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