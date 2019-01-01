Відкритий кубок з художньої гімнастики "Olympic Dream-2021" відбувся в Бучі

Два дні неймовірно-приємних емоцій, грації й жіночої краси. 14 березня завершився відкритий кубок Бучанської МТГ з художньої гімнастики "Olympic Dream-2021".

Змагання проводились у п'яти категоріях A, B, C, D, Light ( м'яч, обруч, вид на вибір, булава, БП).13 березня змагались дівчатка 2013 р.н. та молодші усі категорії, 2010--2008 р.н. категорії D, Light.14 березня - 2010-2004 р.н. усі категорії.Переможці й призери були нагороджені кубками, медалями, грамотами. Всі гімнастки отримали пам'ятні подарунки.