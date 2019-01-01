» » » » Відкритий кубок з художньої гімнастики "Olympic Dream-2021" відбувся в Бучі
  • Сьогодні, 10:00
  • 92
  • 0
+aA | -Aa 

Відкритий кубок з художньої гімнастики "Olympic Dream-2021" відбувся в Бучі




Два дні неймовірно-приємних емоцій, грації й жіночої краси. 14 березня завершився відкритий кубок Бучанської МТГ з художньої гімнастики "Olympic Dream-2021".


Особисті змагання професійно оцінювали Головний суддя - Еліна Хозлу, заслужений тренер України, чемпіонка світу в групових вправах з гімнастики, тренер «Школи Дерюгіних», та головний секретар змагань - Світлана Яремчук.

Змагання проводились у п'яти категоріях A, B, C, D, Light ( м'яч, обруч, вид на вибір, булава, БП).
13 березня змагались дівчатка 2013 р.н. та молодші усі категорії, 2010--2008 р.н. категорії D, Light.
14 березня - 2010-2004 р.н. усі категорії.

Переможці й призери були нагороджені кубками, медалями, грамотами. Всі гімнастки отримали пам'ятні подарунки.





2 0

Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради 
 гімнастика Olympic Dream Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
21 вересня: Відкритий кубок Бучанської ОТГ з настільного тенісу.

21 вересня: Відкритий кубок Бучанської ОТГ з настільного тенісу.

спортивні новини
Перший день турніру художньої гімнастики "Olympic Dream" у Бучі (фотофакт)

Перший день турніру художньої гімнастики "Olympic Dream" у Бучі (фотофакт)

Буча та регіон
4 - 5 травня, Буча: Всеукраїнський турнір художньої гімнастики "Olympic Dream"

4 - 5 травня, Буча: Всеукраїнський турнір художньої гімнастики "Olympic Dream"

Буча та регіон
У Бучі відбувається II Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Olympic Dream

У Бучі відбувається II Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Olympic Dream

спортивні новини
Афіша заходів на 28-30 квітня, Буча

Афіша заходів на 28-30 квітня, Буча

Буча та регіон
28-29 квітня, Буча: Campa прийматиме II Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Olympic Dream

28-29 квітня, Буча: Campa прийматиме II Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Olympic Dream

Буча та регіон
В Ірпені пройшов Всеукраїнський турнір із художньої гімнастики (відеосюжет)

В Ірпені пройшов Всеукраїнський турнір із художньої гімнастики (відеосюжет)

спортивні новини
Міський турнір юних тенісистів

Міський турнір юних тенісистів

спортивні новини
«Кубок Перемоги» з дзюдо в Коцюбинському стає міжнародним

«Кубок Перемоги» з дзюдо в Коцюбинському стає міжнародним

Ірпінський вісник
Бучанці, як завжди, серед кращих

Бучанці, як завжди, серед кращих

спортивні новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.