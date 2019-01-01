Нові перемоги Бучанських кікбоксерів

Ковеня Ілля - 2 місце у розділі кік-лайт

Бугайчук Андрій- 3 місце у розділі кік-лайт

Чернявський Юрій- 3 місце у розділі кік-лайт



“Разом до чистої перемоги”

[email protected] Спортсменів готував: Ковеня Євген.“Разом до чистої перемоги”

Наші бійці тричі піднімались на п‘єдестал переможців та здобули:посів 5-ту сходинку рейтингу з 12 учасників у його ваговій категорії. Для юного спортсмена це були перші змагання на яких він проявив силу, міць, дисциплінованість та чоловічу стійкість в поєдинках з більш досвідченнішими кікбоксерами, здобув перемогу але зупинився за декілька кроків до п‘єдесталу.Вітаємо переможців та учасників та бажаємо їм подальших успіхів.