Нові перемоги Бучанських кікбоксерів

У столиці проходив Чемпіонат міста Києва з кікбоксингу WAKO. Бучу представляли вихованці спортивного клубу з кікбоксингу IPPON. У змаганнях брали участь майже 500 спортсменів.
Наші бійці тричі піднімались на п‘єдестал переможців та здобули:
Ковеня Ілля - 2 місце у розділі кік-лайт
Царенко Ярослав посів 5-ту сходинку рейтингу з 12 учасників у його ваговій категорії. Для юного спортсмена це були перші змагання на яких він проявив силу, міць, дисциплінованість та чоловічу стійкість в поєдинках з більш досвідченнішими кікбоксерами, здобув перемогу але зупинився за декілька кроків до п‘єдесталу.
Вітаємо переможців та учасників та бажаємо їм подальших успіхів.
Наші бійці тричі піднімались на п‘єдестал переможців та здобули:
Ковеня Ілля - 2 місце у розділі кік-лайт
Бугайчук Андрій- 3 місце у розділі кік-лайт
Чернявський Юрій- 3 місце у розділі кік-лайт
Царенко Ярослав посів 5-ту сходинку рейтингу з 12 учасників у його ваговій категорії. Для юного спортсмена це були перші змагання на яких він проявив силу, міць, дисциплінованість та чоловічу стійкість в поєдинках з більш досвідченнішими кікбоксерами, здобув перемогу але зупинився за декілька кроків до п‘єдесталу.
Вітаємо переможців та учасників та бажаємо їм подальших успіхів.
Спортсменів готував: Ковеня Євген.
“Разом до чистої перемоги”
[email protected]
“Разом до чистої перемоги”
[email protected]