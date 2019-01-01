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Гроші з міського бюджету на реалізацію власних ідей (відеосюжет)

Написавши проєкт, у кожного жителя Бучанського району є можливість створити дитячий майданчик, смарт-зупинку міського транспорту, або наприклад арт-простір. Будь що, корисне для суспільства. Який термін подачі проєктів? Скільки грошей виділяють на кожну з ідей? Всі етапи конкурсу.


Про це і не тільки в програмі. Гість в студії Тетяна Ліпінська - керівниця відділу економіки та інвестицій Бучанської міської ради.




Бучанська громада чекає ваші ідеї по 15 квітня.

Які де подати свій проект читайте тут: 2 мільйони гривень: Подай свою ідею для покращення твого міста
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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 Громадський бюджет Бучанський район відеосюжет ІА ПОГЛЯД
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