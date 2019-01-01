Гроші з міського бюджету на реалізацію власних ідей (відеосюжет)

Написавши проєкт, у кожного жителя Бучанського району є можливість створити дитячий майданчик, смарт-зупинку міського транспорту, або наприклад арт-простір. Будь що, корисне для суспільства. Який термін подачі проєктів? Скільки грошей виділяють на кожну з ідей? Всі етапи конкурсу.
Про це і не тільки в програмі. Гість в студії Тетяна Ліпінська - керівниця відділу економіки та інвестицій Бучанської міської ради.
Бучанська громада чекає ваші ідеї по 15 квітня.
Які де подати свій проект читайте тут: 2 мільйони гривень: Подай свою ідею для покращення твого міста