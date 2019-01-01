» » 2 мільйони гривень: Подай свою ідею для покращення твого міста
  • Учора, 10:00
  • 147
  • 0
+aA | -Aa 

2 мільйони гривень: Подай свою ідею для покращення твого міста

Громадський бюджет дозволяє мешканцям Бучанської міської територіальної громади взяти участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя громади. Подавайте свої проекти і голосуйте за цікаві ідеї. Проекти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізовані з місцевого бюджету.


2 мільйони гривен розподіляються наступним чином:
► 2 великих проекти від 250.000 - 500.000 гривень
► 4 проекти на суму від 50.000 до 250.000 гривень


Бучанська громада чекає ваші ідеї протягом місяця з 15 лютого по 15 березня.

ПОДАТИ ПРОЄКТ на сторінці: bucha.pb.org.ua >>


Конкурс проєктів має на меті залучити мешканців до участі в змінах.
Тематика проєктів, які можна подавати на громадський бюджет: від благоустрою до різноманітних заходів, туризм, освіта, соціальний захист, спорт, дороги і транспорт, енергоефективність, екологія, охорона здоров'я, соціальний захист.


9 пунктів супроводу Громадського бюджету діятимуть на території Бучанської МТГ відповідно до розпорядження Бучанського міського голови



► вул. Енергетиків, 12, Буча
+380459740204
[email protected] bucha-rada.gov.ua

► вул. Ярослава Мудрого, 1-А, с. Блиставиця
+380457739216
[email protected]

► вул. Свято-Троїцька, 57, с. Гаврилівка
+380459634296
[email protected]

► вул. Шевченка,100, с. Луб'янка
+380457738298
[email protected]

► вул. Київська, 60, с. Синяк
+380459635224
[email protected]

► вул. Курортна, 72, сел. Ворзель
+380459746444
[email protected]

► вул. Центральна, 1, с. Мироцьке
+380459875312
[email protected]

► вул. Травнева, 64-А, сел. Бабинці
+380457771283
[email protected]

► вул. Центральна, 102, с. Здвижівка
+380457770230
[email protected]
1 0

www.bucha.com.ua
 Громадський бюджет Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Основні рішення прийняті на сесії міської ради 21 травня

Основні рішення прийняті на сесії міської ради 21 травня

Буча та регіон
У Бучі визначено проекти-переможці "Громадського бюджету міста"

У Бучі визначено проекти-переможці "Громадського бюджету міста"

Буча та регіон
Громадський бюджет світова модель бюджету участі. Бучанські проекти

Громадський бюджет світова модель бюджету участі. Бучанські проекти

ВИКОНКОМ
В Ірпінській ЗОШ №2 влаштували велостоянку за рахунок громадського бюджету

В Ірпінській ЗОШ №2 влаштували велостоянку за рахунок громадського бюджету

Буча та регіон
У місті запроваджується бюджетування за участі громадськості (Громадський бюджет)

У місті запроваджується бюджетування за участі громадськості (Громадський бюджет)

Буча та регіон
В Ірпені поділили 1 мільйон гривень громадського бюджету (відеосюжет)

В Ірпені поділили 1 мільйон гривень громадського бюджету (відеосюжет)

Ірпінський вісник
Фонд розвитку Приірпіння підтримує діток

Фонд розвитку Приірпіння підтримує діток

Буча та регіон
Звернення Ірпінської міської ради до Бучанської міської ради

Звернення Ірпінської міської ради до Бучанської міської ради

Медицина
Ірпінь: бюджет прийнято

Ірпінь: бюджет прийнято

Ірпінський вісник
Навчальний проект «Разом для розвитку»

Навчальний проект «Разом для розвитку»

города Украины
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.