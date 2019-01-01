2 мільйони гривень: Подай свою ідею для покращення твого міста

Громадський бюджет дозволяє мешканцям Бучанської міської територіальної громади взяти участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя громади. Подавайте свої проекти і голосуйте за цікаві ідеї. Проекти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізовані з місцевого бюджету.
Бучанська громада чекає ваші ідеї протягом місяця з 15 лютого по 15 березня.
ПОДАТИ ПРОЄКТ на сторінці: bucha.pb.org.ua >>
Конкурс проєктів має на меті залучити мешканців до участі в змінах.
Тематика проєктів, які можна подавати на громадський бюджет: від благоустрою до різноманітних заходів, туризм, освіта, соціальний захист, спорт, дороги і транспорт, енергоефективність, екологія, охорона здоров'я, соціальний захист.
► вул. Енергетиків, 12, Буча
+380459740204
[email protected] bucha-rada.gov.ua
► вул. Ярослава Мудрого, 1-А, с. Блиставиця
+380457739216
[email protected]
► вул. Свято-Троїцька, 57, с. Гаврилівка
+380459634296
[email protected]
► вул. Шевченка,100, с. Луб'янка
+380457738298
[email protected]
► вул. Київська, 60, с. Синяк
+380459635224
[email protected]
► вул. Курортна, 72, сел. Ворзель
+380459746444
[email protected]
► вул. Центральна, 1, с. Мироцьке
+380459875312
[email protected]
► вул. Травнева, 64-А, сел. Бабинці
+380457771283
[email protected]
► вул. Центральна, 102, с. Здвижівка
+380457770230
[email protected]
2 мільйони гривен розподіляються наступним чином:
► 2 великих проекти від 250.000 - 500.000 гривень
► 4 проекти на суму від 50.000 до 250.000 гривень
► 2 великих проекти від 250.000 - 500.000 гривень
► 4 проекти на суму від 50.000 до 250.000 гривень
Бучанська громада чекає ваші ідеї протягом місяця з 15 лютого по 15 березня.
ПОДАТИ ПРОЄКТ на сторінці: bucha.pb.org.ua >>
Конкурс проєктів має на меті залучити мешканців до участі в змінах.
Тематика проєктів, які можна подавати на громадський бюджет: від благоустрою до різноманітних заходів, туризм, освіта, соціальний захист, спорт, дороги і транспорт, енергоефективність, екологія, охорона здоров'я, соціальний захист.
9 пунктів супроводу Громадського бюджету діятимуть на території Бучанської МТГ відповідно до розпорядження Бучанського міського голови
► вул. Енергетиків, 12, Буча
+380459740204
[email protected] bucha-rada.gov.ua
► вул. Ярослава Мудрого, 1-А, с. Блиставиця
+380457739216
[email protected]
► вул. Свято-Троїцька, 57, с. Гаврилівка
+380459634296
[email protected]
► вул. Шевченка,100, с. Луб'янка
+380457738298
[email protected]
► вул. Київська, 60, с. Синяк
+380459635224
[email protected]
► вул. Курортна, 72, сел. Ворзель
+380459746444
[email protected]
► вул. Центральна, 1, с. Мироцьке
+380459875312
[email protected]
► вул. Травнева, 64-А, сел. Бабинці
+380457771283
[email protected]
► вул. Центральна, 102, с. Здвижівка
+380457770230
[email protected]