2 мільйони гривень: Подай свою ідею для покращення твого міста

2 мільйони гривен розподіляються наступним чином:

► 2 великих проекти від 250.000 - 500.000 гривень

► 4 проекти на суму від 50.000 до 250.000 гривень

9 пунктів супроводу Громадського бюджету діятимуть на території Бучанської МТГ відповідно до розпорядження Бучанського міського голови