Бучанські кікбоксери вибороли призові місця на чемпіонаті Київської області

Ці вихідні вихованці спортивного клубу з кікбоксингу IPPON провели на Чемпіонаті Київської області з кікбоксингу WAKO. У змаганнях брали участь понад 700 учасників з різних міст України та Київщини. В запеклих поєдинках бучанці здобули:



“Разом до чистої перемоги”

[email protected] Спортсменів готував: Ковеня Євген.“Разом до чистої перемоги”

Для решти команди ці змагання були одними з перших, в часності для Чернявського Юрія який змагався в розділі кік-лайт але поступився більш досвідченому бійцю з міста Рівне.