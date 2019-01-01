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  • Учора, 20:20
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Бучанські кікбоксери вибороли призові місця на чемпіонаті Київської області

Ці вихідні вихованці спортивного клубу з кікбоксингу IPPON провели на Чемпіонаті Київської області з кікбоксингу WAKO. У змаганнях брали участь понад 700 учасників з різних міст України та Київщини. В запеклих поєдинках бучанці здобули:


► Кирильчук Ілля ІІІ-місце у розділі лоу-кік
► Мізюрко Лазарь ІІІ-місце у розділі кік-лайт.

Для решти команди ці змагання були одними з перших, в часності для Чернявського Юрія який змагався в розділі кік-лайт але поступився більш досвідченому бійцю з міста Рівне.

Вітаємо наших земляків та бажаємо наснаги та подальших перемог.

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Спортсменів готував: Ковеня Євген.
“Разом до чистої перемоги”
[email protected]
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Євген Ковеня 
 Кікбоксинг Ковеня Эвгений Буча Бучанський район спорт Иппон Ippon
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