Бучанські кікбоксери вибороли призові місця на чемпіонаті Київської області

Ці вихідні вихованці спортивного клубу з кікбоксингу IPPON провели на Чемпіонаті Київської області з кікбоксингу WAKO. У змаганнях брали участь понад 700 учасників з різних міст України та Київщини. В запеклих поєдинках бучанці здобули:
► Кирильчук Ілля ІІІ-місце у розділі лоу-кік
► Мізюрко Лазарь ІІІ-місце у розділі кік-лайт.
Для решти команди ці змагання були одними з перших, в часності для Чернявського Юрія який змагався в розділі кік-лайт але поступився більш досвідченому бійцю з міста Рівне.
Вітаємо наших земляків та бажаємо наснаги та подальших перемог.
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Спортсменів готував: Ковеня Євген.
“Разом до чистої перемоги”
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“Разом до чистої перемоги”
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