Анатолій Федорук – від децентралізації до створення комфортних умов в громаді (відео)

Бучанській міській голова Анатолій Федорук у приміщенні Публічної бібліотеки дав пресконференцію.
Тема «Децентралізація: підсумки і плани» переросла у цікаві півтори години спілкування.
Журналісти надали важливі цитати як анонс наступних матеріалів.
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– У новоутворених тергромади для того, щоб була динаміка розвитку, має бути аналіз і виготовлена стратегія розвитку територіальної громади, схвалена і підтримана на обласному рівні, а також у профільному міністерстві.
– Спільними зусиллями – держава, обласний рівень і місцевий – ми можемо досягати результати і робити значно більші кроки.
– Після ретельного аудиту прийшли до висновку, що нам потрібно не лише не скорочувати, а, навпаки, розвивати існуючу мережу закладів аби надавати певний сервіс та якісні послуги населеним пунктам.
– Наша територіальна громада в цих питаннях завжди попереду часу.
– Нам вдалось через інструменти, які ми запроваджуємо у нашій громаді, такі як «Громадський бюджет», залучити активних громадян, які вболівають за розвиток певної галузі у своєму населеному пункті.
– Бюджет громади збалансований, гарантує виплати захищених статей по всіх галузях і передбачає близько 100 млн грн на бюджет розвитку.
– Кожен населений пункт, а у нас їх 14, має свою особливість, і ми маємо це враховувати.
– Чому я, як голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України переконував своїх колег міських голів, що варто розпочинати процес децентралізації.
– Ми маємо, як представники місцевого самоврядування, прагнути до того, щоб наші бюджети зростали, щоб вони щороку мали показник 105 і вище відсотків виконання, а це дає можливість наповнювати показник бюджету розвитку.
– У кожному населеному пункті на базі сільської/селищної ради організовані центри надання адміністративних послуг.
– Пріоритетність нашої діяльності, як органу місцевого самоврядування, сприяти бізнесу для того, щоб кожна активна людина реєструвалася, обирала місцем реєстрації і проживання населенні пункти Бучанської громади. Це як раз запорука нашої стабільності і нашого успіху.
– Про розвиток мережі освіти: жодний населений пункт не зазнає скорочення, навпаки, нам потрібно ще розвивати матеріально-технічну базу.
– Що стосується охорони здоров’я – акцент робимо на первинну ланку. У кожному населеному пункті маємо забезпечити присутність амбулаторії, а також окремі приміщення для вузькопрофільних спеціалістів, які надаватимуть послуги на виїзних прийомах.
– Кожна галузь потребує щоденної уваги, удосконалення, модернізації. А наша територіальна громада той базис має забезпечити.
– Прийшли до висновку, що нам необхідно об’єднувати зусилля наших тергромад і піднімати проєкт «Bucha Techno Garden» – територія пріоритетного розвитку. На території у 3,5 тисячі гектарів плануємо реалізувати логістичний хаб, створення медичного пластеру та індустріальний парк. Синергія цих трьох складових – проєкт в Північно-західному регіоні «Bucha Techno Garden» є пріоритетом № 1 як державна програма. Одна із чотирьох, визначених в Україні.
– У цьому році плануємо почати реалізацію проєкту щодо нової транспортної артерії.
– Як заохочення, перевага, чому саме в Бучанській громаді треба реалізовувати свій бізнес, хочем спільно з обласною владою реалізувати напрацювання: інвестуєш мільйони гривень – звільнення на певний період часу від ПДФО.
– Завдання влади – створювати умови, при яких працівники органу місцевого самоврядування, бізнес, активні громадяни будуть долучені до процесу розвитку громади.