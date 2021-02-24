Анатолій Федорук – від децентралізації до створення комфортних умов в громаді (відео)

Бучанській міській голова Анатолій Федорук у приміщенні Публічної бібліотеки дав пресконференцію.

Тема «Децентралізація: підсумки і плани» переросла у цікаві півтори години спілкування.

/відео 13 хвилин/– У новоутворених тергромади для того, щоб була динаміка розвитку, має бути аналіз і виготовлена стратегія розвитку територіальної громади, схвалена і підтримана на обласному рівні, а також у профільному міністерстві.– Спільними зусиллями – держава, обласний рівень і місцевий – ми можемо досягати результати і робити значно більші кроки.– Після ретельного аудиту прийшли до висновку, що нам потрібно не лише не скорочувати, а, навпаки, розвивати існуючу мережу закладів аби надавати певний сервіс та якісні послуги населеним пунктам.– Наша територіальна громада в цих питаннях завжди попереду часу.– Нам вдалось через інструменти, які ми запроваджуємо у нашій громаді, такі як «Громадський бюджет», залучити активних громадян, які вболівають за розвиток певної галузі у своєму населеному пункті.– Бюджет громади збалансований, гарантує виплати захищених статей по всіх галузях і передбачає близько 100 млн грн на бюджет розвитку.– Кожен населений пункт, а у нас їх 14, має свою особливість, і ми маємо це враховувати.– Чому я, як голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України переконував своїх колег міських голів, що варто розпочинати процес децентралізації.– Ми маємо, як представники місцевого самоврядування, прагнути до того, щоб наші бюджети зростали, щоб вони щороку мали показник 105 і вище відсотків виконання, а це дає можливість наповнювати показник бюджету розвитку.– У кожному населеному пункті на базі сільської/селищної ради організовані центри надання адміністративних послуг.– Пріоритетність нашої діяльності, як органу місцевого самоврядування, сприяти бізнесу для того, щоб кожна активна людина реєструвалася, обирала місцем реєстрації і проживання населенні пункти Бучанської громади. Це як раз запорука нашої стабільності і нашого успіху.– Про розвиток мережі освіти: жодний населений пункт не зазнає скорочення, навпаки, нам потрібно ще розвивати матеріально-технічну базу.– Що стосується охорони здоров’я – акцент робимо на первинну ланку. У кожному населеному пункті маємо забезпечити присутність амбулаторії, а також окремі приміщення для вузькопрофільних спеціалістів, які надаватимуть послуги на виїзних прийомах.– Кожна галузь потребує щоденної уваги, удосконалення, модернізації. А наша територіальна громада той базис має забезпечити.– Прийшли до висновку, що нам необхідно об’єднувати зусилля наших тергромад і піднімати проєкт «Bucha Techno Garden» – територія пріоритетного розвитку. На території у 3,5 тисячі гектарів плануємо реалізувати логістичний хаб, створення медичного пластеру та індустріальний парк. Синергія цих трьох складових – проєкт в Північно-західному регіоні «Bucha Techno Garden» є пріоритетом № 1 як державна програма. Одна із чотирьох, визначених в Україні.– У цьому році плануємо почати реалізацію проєкту щодо нової транспортної артерії.– Як заохочення, перевага, чому саме в Бучанській громаді треба реалізовувати свій бізнес, хочем спільно з обласною владою реалізувати напрацювання: інвестуєш мільйони гривень – звільнення на певний період часу від ПДФО.– Завдання влади – створювати умови, при яких працівники органу місцевого самоврядування, бізнес, активні громадяни будуть долучені до процесу розвитку громади.