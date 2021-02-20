АМУ взяла участь у круглому столі «Староста в громаді: статус, мета та завдання»



Міський голова Анатолій Федорук про тарифи на комунальні послуги та газ Читайте також (20.02.2021):

18 лютого відбувся круглий стіл «Староста в громаді: статус, мета та завдання», організаторами якого виступив Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Міністерством розвитку громад та територій України, асоціаціями органів місцевого самоврядування за сприяння та за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.

Мета - обговорення та підтримка якнайшвидшого прийняття законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів Україні щодо розвитку інституту старост» (№4535 від 22.12.2021). Проєкт Закону має на меті унормувати статус, повноваження, призначення старост, а також врегулювати порядок створення старостинських округів, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо. 27 січня 2021 року профільний парламентський Комітет рекомендував Верховній Раді схвалити законопроєкт №4345 у першому читанні.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук поділився досвідом та практиками громади щодо процедури призначення старост, зокрема, через механізм внесення відповідних кандидатур після проведення консультацій на розгляд ради. Також він зауважив на доречності впровадження певних стандартів старостинських округів. Водночас слід дати право органам місцевого самоврядування визначати кількість цих округів, враховуючи особливості тієї чи іншої території. поділився досвідом та практиками громади щодо процедури призначення старост, зокрема, через механізм внесення відповідних кандидатур після проведення консультацій на розгляд ради. Також він зауважив на доречності впровадження певних стандартів старостинських округів. Водночас слід дати право органам місцевого самоврядування визначати кількість цих округів, враховуючи особливості тієї чи іншої території.

Під час дискусіївисловив підтримку прийняття законопроєкту №4535 як такого, що спрямований на удосконалення механізмів управління територіями та населеними пунктами, в яких не обиралися органи місцевого самоврядування, та розширення можливостей для залучення громадян до участі у місцевому самоврядуванні. Щодо питання доцільності запровадження старост в адміністративних центрах громад він зауважив, що перш за все необхідно визначити, ким являється староста. Адже якщо це представник сільської території, то утворювати таку посаду в адмінцентрі громади, який скоріш за все є не сільською територією – недоцільно. Також важливим є питання кількості старостинських округів, тому слід звернути увагу на тип територій і чисельність населення в них. Такі питання повинні розглядати місцеві ради, адже їх вирішення має опиратися на особливості та потреби окремої громади.розповів про кейси громади з погодження кандидатур старост. В тих сільських територіях, де було декілька претендентів на цю посаду, громада організовувала громадські слухання і консультації для визначення найкращого кандидата. Крім того він зазначив, що оптимальними критеріями для старостинського округу мають бути доступність, якість надання послуг, кількість населення, яка проживає в цьому окрузі.