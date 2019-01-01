Міський голова Анатолій Федорук про тарифи на комунальні послуги та газ

Як не зробити тепломережі банкрутами? Як знайти баланс між інтересами НАК «Нафтогаз Україна» і можливостями громад?Відповідь на ці питання якраз і має обговорити робоча група, сформована після підписання меморанду між урядом та мерами міст 9 лютого.Детальніше - дивіться на відео.