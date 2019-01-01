Міський голова Анатолій Федорук про тарифи на комунальні послуги та газ

Бучанський міський голова, голова Київського РВ АМУ Анатолій Федорук в прямому ефірі на Суспільному телебаченні на Київ-UA разом з Олексієм Кучеренком, першим заступником голови Комітету з питань енергетики та ЖКГ Верховної ради обговорювали тему "Тарифи на комунальні послуги - важливе питання і для людей,і для місцевої влади."
Як не зробити тепломережі банкрутами? Як знайти баланс між інтересами НАК «Нафтогаз Україна» і можливостями громад?
Відповідь на ці питання якраз і має обговорити робоча група, сформована після підписання меморанду між урядом та мерами міст 9 лютого.
Детальніше - дивіться на відео.
відео зі сторінки міського голови: www.facebook.com/buchagolova
Як не зробити тепломережі банкрутами? Як знайти баланс між інтересами НАК «Нафтогаз Україна» і можливостями громад?
Відповідь на ці питання якраз і має обговорити робоча група, сформована після підписання меморанду між урядом та мерами міст 9 лютого.
Детальніше - дивіться на відео.
відео зі сторінки міського голови: www.facebook.com/buchagolova