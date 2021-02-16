Клавдієво-Тарасове зафіксували спалах вірусу пташиного грипу



У Гостомелі зареєстровано перший випадок грипу птиці Читайте також (20 січня 2021):

Відповідно до рішень Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Бородянській та Макарівській райдержадміністраціях, Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Бучанській міській раді, з 17.02.2021 введено карантин щодо грипу птиці, застосовано зонування і запроваджено обмеження.

До зони спостереження (нагляду) потрапили: територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 10 км, до якої включено населені пункти с. Пороскотень, с. Нова Гребля, с. Вабля, с. Пилиповичі, смт Бородянка, смт Немішаєве, смт Бабинці, с. Буда-Бабинецька, с. Микуличі, с. Здвижівка, с. Діброва, с. Козинці, с. Дружня Бучанського (Бородянського) району, с. Червона Гірка, с. Плахтянка Бучанського (Макарівського) району, с. Мироцьке Бучанського (Києво-Святошинського), частина території смт Ворзель обмежена вул. Білостоцьких та вул. Пушкіна Бучанського району Київської області.

Довідково:



Грип птиці, це висококонтагіозна вірусна хвороба птахів, для якої характерний гострий перебіг з явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення.



На грип хворіє птиця будь-якого віку, а смертність при захворюванні досягає 80-100%.



Крім того, наразі лікування пташиного грипу не розроблено!



Захворювання призводить до значних економічних збитків, які пов’язані зі смертністю тварин та знищенням поголів’я птахів в епізоотичному осередку.



Крім того, на «пташиний грип» можуть хворіти люди. Так, одночасна циркуляція людських типів вірусів грипу (H1N1, H3N2, H2N2) і високопатогенних штамів пташиного грипу (H5N1, H7N3) може призвести до утворення пандемічного варіанта вірусу пташиного грипу H5N1, що є небезпечний для людини.