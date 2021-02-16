Клавдієво-Тарасове зафіксували спалах вірусу пташиного грипу

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У Гостомелі зареєстровано перший випадок грипу птиці
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області інформує, що відповідно до Звітів про результати дослідження патологічного / біологічного матеріалу / об’єктів навколишнього середовища Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 16.02.2021 № 001481 м.п.м./21 та № 001485 м.п.м./21 від патологічного матеріалу птиці, що утримувалися в приватному домогосподарстві смт Клавдієво-Тарасове, Бучанського району Київської області, при молекулярно-генетичних дослідженнях виявлено РНК вірусу пташиного грипу (тип А субтип Н5N8).
Відповідно до рішень Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Бородянській та Макарівській райдержадміністраціях, Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Бучанській міській раді, з 17.02.2021 введено карантин щодо грипу птиці, застосовано зонування і запроваджено обмеження.
Так, до епізоотичного осередку потрапило одне з домогосподарств смт Клавдієво-Тарасове, Бучанського району.
До буферної зони (захисту) потрапили: територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 3 км, до якої включено населений пункт смт Клавдієво-Тарасове, Бучанського району.
До зони спостереження (нагляду) потрапили: територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 10 км, до якої включено населені пункти с. Пороскотень, с. Нова Гребля, с. Вабля, с. Пилиповичі, смт Бородянка, смт Немішаєве, смт Бабинці, с. Буда-Бабинецька, с. Микуличі, с. Здвижівка, с. Діброва, с. Козинці, с. Дружня Бучанського (Бородянського) району, с. Червона Гірка, с. Плахтянка Бучанського (Макарівського) району, с. Мироцьке Бучанського (Києво-Святошинського), частина території смт Ворзель обмежена вул. Білостоцьких та вул. Пушкіна Бучанського району Київської області.
Крім того, до зони спостереження (нагляду) потрапило комерційне господарство
з утримання та забою птиці: ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія «Ранко» (вул. Козацька, 59 А, с. Бабинці, Бучанський (Бородянський) район).
Наразі, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці і затвердженого Плану заходів щодо ліквідації захворювання грипу птиці у домогосподарстві.
Мешканців населених пунктів, що увійшли до зон захисту та нагляду, просимо з розумінням віднестись до дій працівників Держпродспоживслужби та сприяти ліквідації спалаху і недопущення поширення грипу птиці на інші території.
Довідково:
Грип птиці, це висококонтагіозна вірусна хвороба птахів, для якої характерний гострий перебіг з явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення.
На грип хворіє птиця будь-якого віку, а смертність при захворюванні досягає 80-100%.
Крім того, наразі лікування пташиного грипу не розроблено!
Захворювання призводить до значних економічних збитків, які пов’язані зі смертністю тварин та знищенням поголів’я птахів в епізоотичному осередку.
Крім того, на «пташиний грип» можуть хворіти люди. Так, одночасна циркуляція людських типів вірусів грипу (H1N1, H3N2, H2N2) і високопатогенних штамів пташиного грипу (H5N1, H7N3) може призвести до утворення пандемічного варіанта вірусу пташиного грипу H5N1, що є небезпечний для людини.
Грип птиці, це висококонтагіозна вірусна хвороба птахів, для якої характерний гострий перебіг з явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення.
На грип хворіє птиця будь-якого віку, а смертність при захворюванні досягає 80-100%.
Крім того, наразі лікування пташиного грипу не розроблено!
Захворювання призводить до значних економічних збитків, які пов’язані зі смертністю тварин та знищенням поголів’я птахів в епізоотичному осередку.
Крім того, на «пташиний грип» можуть хворіти люди. Так, одночасна циркуляція людських типів вірусів грипу (H1N1, H3N2, H2N2) і високопатогенних штамів пташиного грипу (H5N1, H7N3) може призвести до утворення пандемічного варіанта вірусу пташиного грипу H5N1, що є небезпечний для людини.
Для запобігання занесення грипу птиці в домогосподарства необхідно:
- проводити регулярний клінічний огляд птиці;
- на вимогу спеціалістів ветеринарної медицини надавати домашню птицю для проведення клінічного огляду;
- здійснювати господарські та ветеринарні заходи, які забезпечуватимуть попередження виникнення захворювання птиці;
- здійснювати купівлю-продаж птиці в місцях санкціонованої торгівлі тільки при наявності ветеринарних супровідних документів;
- інформувати державну ветеринарну службу району про наявність птиці з метою проведення необхідних профілактичних заходів;
- притримуватись режиму закритого типу (не допускати вигулу (виходу) домашньої птиці за межами дворової території);
- не допускати відвідувачів і сторонніх людей до пташників;
- виключити можливість контакту домашньої птиці з дикими, особливо водоплавними, і синантропними птахами;
- утримувати різні види птахів окремо (не допускати контакту між різними видами);
- не допускати сторонніх осіб в місця утримання домашньої птиці;
- проводити термічну обробку кормів перед згодовуванням;
- забій домашньої птиці, призначеної для реалізації в торгівлі, здійснювати на спеціалізованих підприємствах;
- проводити ретельне очищення та дезінфекцію всіх приміщень і території;
- проводити знезараження посліду та підстилки шляхом спалювання або біотермічним методом;
- дотримуватися правил особистої гігієни при догляді за птицею (змінний одяг та взуття, мити руки з милом, патрати в рукавичках і т.п.).
Дії при підозрі на захворювання:
► обов’язково повідомляти спеціалістів ветеринарної медицини державних установ про всі випадки загибелі птиці або про не властиву їм поведінку;
► до прибуття спеціалістів ветеринарної медицини, дотримуючись правил особистої гігієни, ізолювати підозрілу на захворювання птицю.
Підсумовуючи вищезазначене головне управління Держпродспоживслужби в Київській області звертаючись до населення і всіх операторів ринку, що здійснюють свою діяльність в галузі птахівництва та вкотре наполягає на безумовне дотримування профілактичних заходів, що передбачені в Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці та Ветеринарно-санітарних правилах для птахівничих господарств і вимог до їх проектування, а при виявлені будь-яких ознак незвичної поведінки птиці, або у випадку її масової загибелі терміново сповіщати територіальний орган Держпродспоживслужби.