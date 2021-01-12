У Гостомелі зареєстровано перший випадок грипу птиці

На території домогосподарства смт Гостомель (котеджне містечко «Канадське селище») зареєстрований та лабораторно підтверджений перший випадок грипу птиці в Бучанському районі.

До уваги мешканців приватного сектору.Від 19 січня 2021 року запроваджений карантин. Встановлено буферну зону (зону захисту) навколо господарства в радіусі 3 км, до неї включено територію котеджного містечка «Канадське селище» та частину території сел. Гостомель (місцевість Мостище) з прилеглими лісовими угіддями та полями. Встановлено зону спостереження (зону нагляду) навколо господарства радіусі 10 км (включаючи зону захисту), до неї включено населені пункти Гостомельської селищної територіальної громади Бучанського району: с. Мощун, с. Горенка, сел. Гостомель з прилеглими полями та лісовими угіддями.Затверджений "План заходів щодо ліквідації захворювання грипу птиці у домогосподарстві".