Бородянка та прилеглі селища: Поширення грипу птиці в домогосподарствах

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області інформує щодо проведених заходів з профілактики та ліквідації грипу птиці в Київській області

Вказаних суб’єктів господарювання та мешканців населених пунктів, що увійшли до зон захисту та нагляду, просимо з розумінням віднестись до дій працівників Держпродспоживслужби та сприяти ліквідації спалаху і недопущення поширення грипу птиці на інші території.

Для запобігання занесення грипу птиці в домогосподарства необхідно:

Дії при підозрі на захворювання:

Контакти при будь-якій підозрі:

Наразі, закінчена механічна очистка приміщень де утримувалася птиця та території домогосподарства. Проведена триразова дезінфекція приміщень де утримувалася птиця, територія домогосподарства оброблена хлорним вапном. Продукти тваринного походження, не призначенні для споживання людиною (послід, пір’я та інше), корми тощо - знищені. Проведено дезінфекцію місця захоронення та задіяного транспорту.Завершений облік домашньої птиці в домогосподарствах зон захисту та нагляду. Вся птиця клінічно здорова, загибелі не виявлено. Проводиться відбір проб матеріалу від домашньої птиці в домогосподарствах для проведення лабораторних досліджень, відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці (розділ ІІІ).Досліджено біологічний матеріал з наявних (4) птахогосподарств Бородянського району включаючи ті, що увійшли до зони нагляду. При молекулярно-генетичних дослідженнях РНК вірусу пташиного грипу (тип А) не виявленоНаразі, заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області продовжуються.Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області звертаючись до населення і всіх операторів ринку, що здійснюють свою діяльність в галузі птахівництва вкотре наполягає на безумовне дотримування профілактичних заходів, що передбачені в Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці та Ветеринарно-санітарних правилах для птахівничих господарств і вимог до їх проектування, а при виявлені будь-яких ознак незвичної поведінки птиці, або у випадку її масової загибелі терміново сповіщати територіальний орган Держпродспоживслужби.- проводити регулярний клінічний огляд птиці;- на вимогу спеціалістів ветеринарної медицини надавати домашню птицю для проведення клінічного огляду;- здійснювати господарські та ветеринарні заходи, які забезпечуватимуть попередження виникнення захворювання птиці;- здійснювати купівлю-продаж птиці в місцях санкціонованої торгівлі тільки при наявності ветеринарних супровідних документів;- інформувати державну ветеринарну службу району про наявність птиці з метою проведення необхідних профілактичних заходів;- притримуватись режиму закритого типу (не допускати вигулу (виходу) домашньої птиці за межами дворової території);- не допускати відвідувачів і сторонніх людей до пташників;- виключити можливість контакту домашньої птиці з дикими, особливо водоплавними, і синантропними птахами;- утримувати різні види птахів окремо (не допускати контакту між різними видами);- не допускати сторонніх осіб в місця утримання домашньої птиці;- проводити термічну обробку кормів перед згодовуванням;- забій домашньої птиці, призначеної для реалізації в торгівлі, здійснювати на спеціалізованих підприємствах;- проводити ретельне очищення та дезінфекцію всіх приміщень і території;- проводити знезараження посліду та підстилки шляхом спалювання або біотермічним методом;- дотримуватися правил особистої гігієни при догляді за птицею (змінний одяг та взуття, мити руки з милом, патрати в рукавичках і т.п.).1) обов’язково повідомляти спеціалістів ветеринарної медицини державних установ про всі випадки загибелі птиці або про не властиву їм поведінку;2) до прибуття спеціалістів ветеринарної медицини, дотримуючись правил особистої гігієни, ізолювати підозрілу на захворювання птицю.Що станеться коли не повідомити про хворобу?Швидке поширення грипу на певній території призведе до значних економічних збитків внаслідок зниження продуктивності та загибелі птиці.1. Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області (м. Вишневе, вул. Балукова, 22. Тел.: (044) 406-38-13, http://oblvet.org.ua/)2. Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарної медицини (м. Біла Церква, вул. Товарна, 27. Тел.: (04563) 6-10-23);3. Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (смт Баришівка, вул. Пархоменка (Софіївська), 32. Тел.: (04576) 5-18-85);4. Богуславська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м.Богуслав, вул. Стадіонна, 12. Тел.: (04561) 5-14-96);5. Бориспільська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Бориспіль, вул. Польова, 26. Тел.: (04595) 6-64-49);6. Бородянська районна державна лікарня ветеринарної медицини (смт Бородянка, вул. Семашко, 149. Тел.: (04577) 5-33-23);7. Броварська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Бровари, вул. Металургів, 21. Тел.: (04594) 6-58-60), (04594) 5-02-05);8. Васильківська районна державна лікарня ветеринарної медицини (с. Червоне, вул. Васильківська, 2 г. Тел.: (04571) 2-47-81);9. Вишгородська районна державна лікарня ветеринарної медицини (смт Димер, вул. Революції, 49. Тел.: (04596) 3-15-61);10. Володарська районна державна лікарня ветеринарної медицини (смт Володарка, вул. Зарічна, 82. Тел.: (04569) 5-01-35);11. Згурівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (смт Згурівка, вул. О. Кошового, 121. Тел.: (04429) 8-09-24, (04429) 8-09-22);12. Іванківська районна державна лікарня ветеринарної медицини (смт Іванків, вул. Михайлівська, 7. Тел.: (04591) 5-13-93);13. Кагарлицька районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Кагарлик, вул. Комунарська, 58. Тел.: (04573) 5-13-49);14. Києво-Святошинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Вишневе, вул. Балукова, 28. Тел.: (098) 268-19-93);15. Макарівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (смт Макарів, вул. Фрунзе, 152. Тел.: (04578) 5-14-02);16. Миронівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1. Тел.: (04574) 5-11-52);17. Обухівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Обухів, вул. Васильківська, 13. Тел. (04572) 5-69-52);18. Переяслав-Хмельницька районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Переяслав- Хмельницький, вул. Ярмаркова, 51. Тел.: (04567) 5-66-42);19. Рокитнянська районна державна лікарня ветеринарної медицини (смт Рокитне, вул. Колгоспна, 9. Тел.: (04562) 5-22-78);20. Сквирська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Сквира, вул. Липовецька, 82. Тел.: (04568) 5-18-32);21. Ставищенська районна державна лікарня ветеринарної медицини (смт Ставище, вул. Сумська, 3. Тел.: (04564) 5-18-84);22. Таращанська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Тараща, вул. Червоноармійська, 51. Тел.: (04566) 5-29-56);23. Тетіївська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Тетіїв, вул. Ак. Байраківського, 87. Тел.: (04560) 6-18-68);24. Фастівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Фастів, вул. Житомирська, б/н. Тел.: (04565) 5-52-36);25. Яготинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (м. Яготин, вул. Танкістів, 14. Тел.: (04575) 5-46-58).