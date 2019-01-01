Ірпінська міська рада не змогла показати громаді генплан міста (відеосюжет)

Відсутність будівельної документації, підробка генплану, плану зонування та детальної забудови.
Читайте також (27 грудня 2012):
Генеральний план міста затверджено!
Генеральний план міста затверджено!
В цьому переконані мешканці Ірпеня, які прийшли на особистий прийом до Олександра Маркушина. Люди сподівалися отримати від міського голови відповіді на ці незручні питання.
Адже відсутність доступу громадськості до генерального плану Ірпеня та постійні коригування документу викликають у місцевих обґрунтовані підозри. Разом до міськради прийшли правозахисники, депутати та представники громадської організації “Суспільство майбутнього”.