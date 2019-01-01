Ірпінська міська рада не змогла показати громаді генплан міста (відеосюжет)

Відсутність будівельної документації, підробка генплану, плану зонування та детальної забудови.



Генеральний план міста затверджено! Читайте також (27 грудня 2012):

Адже відсутність доступу громадськості до генерального плану Ірпеня та постійні коригування документу викликають у місцевих обґрунтовані підозри. Разом до міськради прийшли правозахисники, депутати та представники громадської організації “Суспільство майбутнього”.