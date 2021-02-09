У Всесвітньому фотоконкурсі наукової світлини - переміг бучанец!

Переможцем фотконкурсу "Люди в науці" став бучанець Євген Прокопчук >>, який зараз знаходиться у складі 25-ї української експедиції дістався Антарктиди.
Ця категорія присвячена знімкам, що показують вчених під час роботи. Загалом у цю категорію під час конкурсу 2020 року надійшло 123 світлини.
Сторінка автора фото: Yevhenii Prokopchuk у фейсбуці.
Фото опубліковано в Вікімедіа Україна
Ця категорія присвячена знімкам, що показують вчених під час роботи. Загалом у цю категорію під час конкурсу 2020 року надійшло 123 світлини.
Сторінка автора фото: Yevhenii Prokopchuk у фейсбуці.
На фото: Відбір біоматеріалу в самки тюленя. На фото — біолог 25-ї Української антарктичної експедиції Олександр Салганський. Автор: Євгеній Прокопчук, CC-BY-SA-4.0
Фото опубліковано в Вікімедіа Україна